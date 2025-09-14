ABD ve Çin ticaret anlaşması görüşmelerine başladı

Son dakika... ABD ve Çin'in askıya alınan ticaret anlaşması görüşmelerine tekrar başlandı. İspanya'nın başkenti Madrid için pazar gününe planlanan toplantının başladığı aktarıldı.

Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre Pekin ve Washington heyetleri Pazar günü Madrid'de ekonomi ve ticaret görüşmeleri için bir araya geldi. İki tarafın, ABD'nin tek taraflı gümrük vergisi önlemleri, ihracat kontrollerinin kötüye kullanılması ve TikTok'un durumu gibi önemli ekonomik konuları görüşmesi bekleniyor.

TİKTOK GÖRÜŞÜLECEK

ÇİN ÇIKARLARINI KORUMAYA KARARLI

Çin heyetine, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng başkanlık ediyor.

Sözcü, Çin'in TikTok konusundaki tutumunun açık ve tutarlı olduğunu söyledi.

“Çin, işletmelerinin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlıdır ve TikTok konusunu ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ele alacaktır.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

