ABD ve Çin ticaret anlaşması görüşmelerine başladı

Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre Pekin ve Washington heyetleri Pazar günü Madrid'de ekonomi ve ticaret görüşmeleri için bir araya geldi. İki tarafın, ABD'nin tek taraflı gümrük vergisi önlemleri, ihracat kontrollerinin kötüye kullanılması ve TikTok'un durumu gibi önemli ekonomik konuları görüşmesi bekleniyor.

TİKTOK GÖRÜŞÜLECEK

Çin ve ABD heyetleri Pazar günü ekonomik ve ticari konular hakkında görüşmek üzere Madrid’de bir araya geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde iki tarafın ABD'nin tek taraflı gümrük vergisi önlemleri, ihracat kontrollerinin kötüye kullanılması ve TikTok gibi konuları görüşeceğini söyledi.

ÇİN ÇIKARLARINI KORUMAYA KARARLI

Çin heyetine, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng başkanlık ediyor.

Sözcü, Çin'in TikTok konusundaki tutumunun açık ve tutarlı olduğunu söyledi.