Çin, ABD'nin yaptırımlarına karşı: 32 şirketten biri Çinliydi

Çin, ABD'nin yaptırımlarına karşı: 32 şirketten biri Çinliydi
Yayınlanma:
Pekin yönetimi, ABD'nin, İran destekli Husiler'e finansman ve tedarik sağladığı gerekçesiyle aralarında 1 Çinli şirketin olduğu 32 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamasına itirazını dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Sözcü Lin, "ABD'nin uluslararası hukuku ihlal eden yaptırım istismarına karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), 11 Eylül'de, Husiler'in yasa dışı finansman, kaçakçılık ve silah tedariki operasyonlarının parçası oldukları gerekçesiyle Yemen, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Marshall Adaları'ndaki 32 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

Çin'in Hubey eyaleti yönetimine bağlı Hubey Sanayi Grubu, Husilerin tedarikçilerine balistik füze yapımında kullanıldığı iddia edilen kimyasalları sağladığı gerekçesiyle yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer almıştı.

Husilerle bağlantılı paravan kuruluş olduğu iddia edilen Yiwu Wan Shun Ticaret Şirketi ile Al Hammadi Ticaret, Gemicilik ve Gümrük Hizmetleri Şirketine de askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin Çin'den tedarikini ve nakliyatını yaptıkları gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı bildirilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
Dünya
Kore dizisi izleyenler idam edildi
Kore dizisi izleyenler idam edildi
Eylemler sonrası Nepal'de yeni başbakan belli oldu
Eylemler sonrası Nepal'de yeni başbakan belli oldu