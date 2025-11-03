Sokağa tuvaletini yaparken yakalanmıştı: O hakim istifa etti

Yayınlanma:
ABD'nin Arizona eyaletinde sokağa tuvaletini yaparken yakalanan hakim, olayın ardından istifa etti.

ABD'nin güneybatısında yer alan Arizona eyaletinde sarhoş bir hakim, adliye yakınlarında sokağa tuvaletini yaparken yakalanmıştı.

Tepkilerin hedefinde olan yargıç, görevinden istifa etti.

YARGIÇ SOKAĞA TUVALETİNİ YAPARKEN YAKALANMIŞTI

Arizona'da Yavapai İlçe Üst Mahkemesi geçici yargıcı Krisyne Schaff-Olson, 4 Ekim'de gece saatlerinde görev yaptığı adliye binasının yakınında sokağa tuvaletini yaparken yakalanmıştı.

Alkollü olduğu belirtilen yargıcının bir banka orturarak tuvaletini yaptığı farkeden polis ekipleri duruma müdahale etmişti. O esnada yargıcın eşi ise polislere tepki göstermesi nedeniyle gözaltına alınmıştı.

TEPKİLERİN HEDEFİNDEKİ HAKİM İSTİFA ETTİ

Kamuya açık alanda idrar yapma suçundan ceza kesilen Krisyne Scaff-Olson olaydan iki gün sonra, 6 Ekim 2025'te istifa etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Dünya
