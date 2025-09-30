Soba kullanmayı acilen bırakmanız lazım!

Ya başka seçenek olmadığı için ya da maddi sebeplerden evlere kurulan odun sobası meğer zehir saçıyormuş. Araştırmalar akciğerlere sigaradan daha fazla zarar verdiği belirlenen soba için uyardı. Soba kullanmayı acilen bırakmanız lazım!

Bilim insanları, soba kullanımının sağlığa etkilerini inceledikleri araştırma kapsamında katılımcıların 8 yıl boyunca yapılan akciğer fonksiyon testlerini inceledi.

Kullanıcıların düşük solunum fonksiyonları gösterdiği ve solunum yolu hastalıkları, sakatlık ve erken ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

SOBA KULLANMAYI ACİLEN BIRAKMANIZ LAZIM!

Araştırmalara göre, evlerde kullanılan odun sobaları, akciğerlere sigara dumanından bile fazla zarar verdiği ortaya çıktı. Avrupa Solunum Derneği Kongresi’nde (Amsterdam) sunulan çalışmada, odun sobası kullananların, kullanmayanlara göre akciğer kapasitelerini daha hızlı kaybettikleri ortaya kondu.

Araştırma, İngiltere Yaşlanma Boylamsal Çalışması verilerine dayanıyor. Bilim insanları, katılımcıların 8 yıl boyunca yapılan akciğer fonksiyon testlerini inceledi. Düşük FEV1 (kişinin belli zaman aralığında soluduğu hava miktarı) değerleri, solunum yolu hastalıkları, sakatlık ve erken ölüm riskiyle ilişkilendiriliyor.

KOAH VE AKCİĞER KANSERİYLE BAĞLANTISI VAR

University College London'da görev yapan ve çalışmayı yürüten Dr. Laura Horsfall, şu açıklamayı yaptı:

"Araştırmamız, sobalardan çıkan yüksek miktarda partikül maddenin solunum yollarına zarar vererek, sigara dumanına benzer şekilde iltihaplanmaya neden olduğunu gösteriyor."

Daha önce gelişmekte olan ülkelerde yapılan araştırmalarda ise odun dumanının astım, KOAH ve akciğer kanseriyle bağlantısı gösterilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

