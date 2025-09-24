Siyasetçi TV’de pantolonsuz yakalandı: Bütün ülke dalga geçti

Siyasetçi TV’de pantolonsuz yakalandı: Bütün ülke dalga geçti
Yayınlanma:
Hindistan’da iktidar partisi Bharatiya Janata’nın Sözcüsü Gaurav Bhatia, katıldığı bir televizyon programında “pantolon giymediğinin belirtildiği” içeriklerin kaldırılması için mahkemeye başvurdu.

Hindistan merkezli Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Bhatia, 12 Eylül'de evinden bağlandığı bir televizyon programında "kurta ve şort" giydiğini ancak kameranın alt kısmını göstermesiyle uygunsuz bir görüntü oluştuğunu belirtti.

‘UYGUNSUZ İFADELER BULUNUYOR’

Bhatia, bu görüntülerin izinsiz şekilde paylaşılmasının yanı sıra yapay zeka ile üretilmiş veya manipüle edilmiş versiyonlarının da dolaşıma girdiğini iddia ederek bazılarında ise "uygunsuz ifadelerin" bulunduğunu kaydetti.

YARGIÇ ALAYCI İÇERİKLERİ KALDIRMAYACAK

İçeriklerin "itibarını zedelediğini" savunan Bhatia, Yüksek Mahkemeden bazı haber platformlarında ve gazetecilerin sayfalarında yer alan paylaşımlarının kaldırılmasını talep etti.

Bhatia'nın açtığı davanın duruşmasında Yargıç Amit Bansal ise müstehcen ifadelerin kabul edilemeyeceğini ancak olayla ilgili alaycı veya satirik içeriklerin engellenmeyeceğini ifade etti.

