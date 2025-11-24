Sırp Cumhuriyeti'nin yeni başkanı belli oldu: Muhalefet itiraz etti

Yayınlanma:
Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde yapılan erken başkanlık seçimini, eski başkan Milorad Dodik'in partisinin desteklediği Siniša Karan kazandı. Seçim sonuçlarına muhalefet tarafından itiraz edildi.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS), görevden alınan eski Başkan Milorad Dodik'in yerine yapılan erken seçimde Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği'nin (SNSD) desteklediği Siniša Karan zafer kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Karan oyların %50,89'unu alırken, Sırp Demokratik Partisi'nden (SDS) Branko Blanuša %47,81 oranında oy aldı.

'Sırp askerler parayla sattı!' Bosna Savaşı'nda korkunç 'keskin nişancı turizmi' iddiası'Sırp askerler parayla sattı!' Bosna Savaşı'nda korkunç 'keskin nişancı turizmi' iddiası

KATILIM ORANI DÜŞÜK KALDI

Bosna Hersek Seçim Komisyonu Başkanı Jovan Kalaba, %92'si açılan sandıklara göre Karan'ın 200.116, Blanuša'nın ise 188.010 oy aldığını açıkladı. Seçime katılım oranının 1,2 milyon seçmenin 443.472'si ile sınırlı kaldığı belirtildi.

Türkiye'yi hedef alan Sırp liderden geri adım: Tehdit etmek için çok küçüğüzTürkiye'yi hedef alan Sırp liderden geri adım: Tehdit etmek için çok küçüğüz

MUHALEFETTEN TEPKİLER

Dodik, Karan'ın zaferini kutlarken, katılımın düşük olduğuna dikkat çekti. Karan ise "Kaldığımız yerden daha büyük bir güçle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Muhalefet, bazı şehirlerde usulsüzlük iddialarının olduğunu ve seçimlerin tekrarlanması için itiraz edeceklerini duyurdu.

DODİK'İN GÖREVDEN ALINMA SÜRECİ

Eski Başkan Dodik, ayrılıkçı söylemleri ve Dayton Barış Anlaşması ile kurulan Yüksek Temsilcilik Ofisi'ni (OHR) tanımadığını açıklaması üzerine yargılanmıştı. Bosna Hersek Mahkemesi, Dodik hakkında 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermiş, Merkez Seçim Komisyonu da bu karar üzerine Dodik'i başkanlık görevinden uzaklaştırmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

