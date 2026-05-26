Şili'de 6.5 büyüklüğünde deprem

Şili Ulusal Deprem Merkezi'nin verilerine göre ülkenin kuzeyinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerel saatle 10.39'da meydana geldi. Depremin merkez üssü, başkent Santiago'nun yaklaşık 700 kilometre kuzeyindeki Atacama bölgesinde bulunan Huasco kentinin 43 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.

DEPREM ATACAMA BÖLGESİNDE HİSSEDİLDİ

Güney Amerika ülkesinin birçok bölgesinde hissedilen sarsıntının derinliği 28 kilometre olarak kaydedildi. Şili Donanması Hidrografi ve Oşanografi Servisi, depremin kıyılarda tsunami oluşturacak koşulları taşımadığını bildirdi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Sistemi, depremin insanlar, altyapı ve temel hizmetler üzerindeki olası hasarlarını değerlendirmeye devam ediyor.

ŞİLİ DEPREM KUŞAĞINDA YER ALIYOR

Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde bulunan Şili, dünyanın en sismik aktif ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülke, tarihi boyunca birçok büyük deprem ve tsunamiye tanıklık etti.