"Sıkıysa Yakala" filmi gibi olay! 17 yıl ehliyetsiz uçmuş

Kanada’da havacılık sektörünü sarsan bir skandal gün yüzüne çıktı. Ülkenin önde gelen hava yolu şirketlerinden Air Canada’da uzun yıllar görev yapan bir pilotun, yolcu taşıyan ticari uçuşlarda bulunabilmesi için gerekli lisans şartlarını karşılamadığı halde yaklaşık 17 yıl boyunca kokpite çıktığı ortaya çıktı.

Ontario eyaletindeki Peel Bölge Polisi tarafından yürütülen soruşturmaya göre, emekli pilot Geoffrey Wall’un mesleki belgelerinde tespit edilen tutarsızlıklar üzerine kapsamlı inceleme başlatıldı. İnceleme sonucunda Wall’un ticari pilot lisansına sahip olduğu ancak yolcu taşıyan büyük hava yolu operasyonlarında görev alabilmek için zorunlu olan Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı’nı (ATPL) hiçbir zaman almadığı belirlendi.

900'DEN FAZLA UÇUŞ YAPMIŞ

Yetkililer, Wall’un 2009 yılında gerekli yetkiye sahip olmadan Air Canada bünyesinde uçmaya başladığını ve 2025 yılında emekli olana kadar görevine devam ettiğini açıkladı. Soruşturma dosyasına göre pilot, bu süreçte Kanada içi ve uluslararası hatlarda 900’den fazla uçuş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 27 yıllık havacılık kariyerinin son 17 yılında lisans eksikliğiyle görev yaptığı öne sürülen Wall’un, bu dönemde toplamda 2,9 milyon Kanada dolarını aşan maaş ve yan haklardan faydalandığı bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

1 Haziran’da gözaltına alınan eski pilota; dolandırıcılık, sahte evrak kullanımı, kamu güvenini kötüye kullanma ve sahte yetki belgeleri bulundurma gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi. Soruşturmayı yürüten Başkomiser Yardımcısı Nick Milinovich, olayın ayrıntılarının adeta bir sinema senaryosunu andırdığını belirterek, soruşturmanın halen devam ettiğini söyledi.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Air Canada da bir açıklama yayımladı. Şirket, pilotların düzenli aralıklarla simülatör ve yeterlilik testlerinden geçirildiğini, Wall’un görev yaptığı süre boyunca herhangi bir uçuş güvenliği ihlali ya da kazaya neden olduğuna dair bulgu bulunmadığını savundu.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Skandal, sahte kimliklerle yıllarca farklı mesleklerde çalışan bir dolandırıcının hikâyesini anlatan ve Leonardo DiCaprio’nun başrolünde yer aldığı “Sıkıysa Yakala” filmini hatırlatırken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni detayların ortaya çıkabileceği belirtilildi.

Uzmanlar, olayın havacılık sektöründeki denetim mekanizmaları ve lisans doğrulama süreçleri konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğunu vurguladı. Kanada kamuoyu ise yıllarca yüzlerce uçuş gerçekleştiren bir pilotun gerekli lisansa sahip olmadığının nasıl fark edilmediği sorusuna yanıt arıyor.