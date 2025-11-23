Sel felaketinde ölü sayısı 90'a çıktı: Elektrik kesintileri yaşanıyor
Vietnam'ı etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 90'a çıktığı bildirildi.
VnExpress gazetesinin haberine göre, Vietnam'da aşırı sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Tarım ve Çevre Bakanlığına bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği belirtildi.
KAYIP 12 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Açıklamada, kayıp 12 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, sellerde 1154 evin hasar gördüğü aktarıldı.
Sel baskınları nedeniyle 1 milyonu aşkın hanede elektrik kesintileri yaşandığı ifade edilen açıklamada, toplam hasarın 341 milyon dolar olarak tahmin edildiği kaydedildi.
