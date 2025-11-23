Sel felaketinde ölü sayısı 90'a çıktı: Elektrik kesintileri yaşanıyor

VnExpress gazetesinin haberine göre, Vietnam'da aşırı sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Tarım ve Çevre Bakanlığına bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği belirtildi.

Vietnam'da sel felaketi: Ölü sayısı 40'ı aştı

KAYIP 12 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Açıklamada, kayıp 12 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, sellerde 1154 evin hasar gördüğü aktarıldı.

Vietnam’ı vuran Kajiki Tayfunu’nda 4 kişi hayatını kaybetti

Sel baskınları nedeniyle 1 milyonu aşkın hanede elektrik kesintileri yaşandığı ifade edilen açıklamada, toplam hasarın 341 milyon dolar olarak tahmin edildiği kaydedildi.