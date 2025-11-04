Vietnam'da sel felaketi: Ölü sayısı 40'ı aştı

Vietnam'da sel felaketi: Ölü sayısı 40'ı aştı
Yayınlanma:
Vietnam'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 40'ı aştı.

Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel, hayatı felç etti.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 40’a yükseldiği bildirildi. Kayıp sayısının 6 olduğu vurhulanan açıklamada, yaralı sayısının da 76 olduğu ifade edildi.

80 BİNDEN FAZLA EVİN SULAR ALTINDA KALDI

Açıklamada, 80 binden fazla evin sular altında kaldığı, 453 evin hasar gördüğü ve 163 binden fazla hanede de halen elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

