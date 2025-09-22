Şehir sular altında kaldı: 1 kişi sele kapıldı

Dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış ve fırtına, kuzey bölgelerde günlük yaşamı felç etti. Birçok noktada yollar ve alt geçitler suyla kapanırken, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Lombardiya Bölgesi’nin başkenti Milano’da kent merkezinden geçen Seveso Çayı taştı. Taşkın nedeniyle caddeler göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinde ciddi hasar meydana geldi. Kentteki Lambro Çayı’nın taşmasını önlemek için çevresine taşınabilir bariyerler yerleştirildi.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, aşırı yağışların olumsuzluklara yol açtığını ancak durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Milano yakınlarındaki Como'da da aşırı yağışlar sebebiyle pek çok cadde taşkınlardan etkilenirken, kırsal kesimlerde toprak kayması oldu. Toprak kayması nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Alessandria vilayetine bağlı Spigno Monferrato'da bir kadın sel sularına kapılarak kayboldu. İtfaiye ekiplerinin kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alessandria'da ayrıca, sel nedeniyle kamp alanında mahsur kalan 15 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aşırı yağışların etkili olduğu Ligurya Bölgesi'nde Bormida Vadisi'nde heyelan ve sel felaketi uyarısı yapıldı.

Savona ile Torino kentleri arasındaki 29 numaralı kara yolu da ulaşıma tamamen kapandı.

Aşırı yağışlar nedeniyle Piyemonte, Ligurya ve Lombardiya bölgeleri arasındaki yerel demir yolu seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları sebebiyle durduruldu.