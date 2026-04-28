Savaş gölgesinde lüks seyir! Rus milyarderin yatı Hürmüz'ü aştı

Körfez’de tansiyonun yüksek seyrettiği günlerde Hürmüz Boğazı’nda sıra dışı bir geçiş kaydedildi. Uluslararası basında yer alan bilgilere göre, yaklaşık 142 metre uzunluğundaki “Nord” isimli mega yat, yoğun güvenlik risklerine rağmen boğazı geçerek Umman yönüne doğru ilerledi.

Körfez’de alarm seviyesi yükseldi! ABD onlarca askeri uçağı Ortadoğu'ya gönderdi

Denizcilik izleme sistemlerinden elde edilen verilere göre, Dubai’den hareket eden dev yatın gece saatlerinde kritik su yolunu aşarak Maskat rotasına yöneldiği görüldü. Güzergâh üzerinde İran’a bağlı Larak Adası açıklarından geçtiği belirtilen yatın seyri dikkatle takip edildi.

RUS MİLYARDERE AİT

Yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olduğu ifade edilen lüks yatın, Rus iş insanı Alexey Mordashov ile bağlantılı olduğu öne sürüldü. Bu durum, bölgedeki siyasi gerilimle birlikte geçişe olan ilgiyi daha da artırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN TRAFİK SÜRÜYOR

Öte yandan aynı dönemde, İran Devrim Muhafızları’nın Hürmüz’de şüpheli görülen bazı gemilere müdahale ettiği ve iki teknenin alıkonulduğu iddiaları gündeme gelmişti. Buna rağmen son 24 saat içinde boğazdan geçen gemi sayısının artması, uluslararası deniz trafiğinin temkinli de olsa sürdüğünü ortaya koydu.

Uzmanlara göre, enerji sevkiyatı açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan her gelişme, küresel piyasalar ve güvenlik dengeleri üzerinde doğrudan etkili olmayı sürdürüyor.