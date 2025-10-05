Saraybosna'da Küresel Sumud Filosu'na destek

Saraybosna'da Küresel Sumud Filosu'na destek
Yayınlanma:
Bosna Hersek'in başkentinde Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosuna destek yürüyüşü yapıldı.

Bosna Hersekliler, başkent Saraybosna’daki Başçarşı’da yer alan Sebil Çeşmesi önünde Filistin bayraklarıyla toplanarak, İsrail’in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosuna destek gösterisi düzenledi.

Başçarşı'dan başlayarak Ferhadiye Caddesi istikametine doğru yürüyen gruptakiler, "soykırımı durdurun" ve "Gazze için özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.

FİLİSTİNLİ ESİRLERE DİKKAT ÇEKTİLER

"İsrail terörizmi durdurulsun" sloganı atan grup, İsrail’e destek veren başta ABD olmak üzere diğer ülkelere de tepki gösterdi.

İsa’nın Kalbi Katedrali önünde yürüyüş sona ererken, İsrail tarafından esir tutulan Filistinlilere dikkat çekmek amacıyla temsili bir gösteri düzenlendi.

"Greta'ya İsrail bayrağı öptürdüler" iddiası"Greta'ya İsrail bayrağı öptürdüler" iddiası

Milyonlar İtalya'da Sumud için sokağa döküldü: Polis ile göstericiler arasında çatışma!Milyonlar İtalya'da Sumud için sokağa döküldü: Polis ile göstericiler arasında çatışma!

Filistin kefiyesi giymiş, elleri arkadan bağlı ve ağızları kapalı kişiler, Filistinlilerin yaşadıklarını simgelemeye çalıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Dünya
Ateşkes çıkacak mı? Hamas heyeti görüşmeler için Mısır'da
Ateşkes çıkacak mı? Hamas heyeti görüşmeler için Mısır'da
Trump: Gazze'de ateşkes görüşmelerinde üçüncü taraflar işe yaradı
Trump: Gazze'de ateşkes görüşmelerinde üçüncü taraflar işe yaradı
Alman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destek
Alman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destek