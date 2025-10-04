Milyonlar İtalya'da Sumud için sokağa döküldü: Polis ile göstericiler arasında çatışma!

İtalya’da işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na saldırısını protesto etmek için ülke genelinde greve gitti. 100 kentte düzenlenen gösterilere 2 milyon kişinin katıldığı açıklandı.

İtalya’da işçi sendikaları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na müdahalesini protesto etmek için ülke genelinde iş bırakma eylemi düzenledi.

22 Eylül’de yapılan geniş katılımlı grevin ardından bugün yeniden sendikaların çağrısıyla greve gidilirken, ulaşım başta olmak üzere birçok sektörde çalışan işçiler iş bıraktı. Üniversite öğrencileri de grevdeki işçilere destek vererek meydanlardaki protestolara katıldı.

On binler Sumud için ayaklandı: Genel grev çağrısı yapıldı polis eylemcilere saldırdıOn binler Sumud için ayaklandı: Genel grev çağrısı yapıldı polis eylemcilere saldırdı

Ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) tarafından yapılan açıklamada, bugün 100 kentte yaklaşık 2 milyon kişinin sokağa çıktığı ve Filistin halkıyla dayanışma gösterdiği belirtildi.

italya-5.jpg

BAŞKENT ROMA’DA BİNLER YÜRÜDÜ

Roma’da merkez tren garı Termini önünde toplanan binlerce kişi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yürüyüş düzenledi. Bakanlık önünde toplanan göstericiler, İsrail’e karşı tavır almadığı gerekçesiyle Başbakan Giorgia Meloni ve Başbakan Yardımcısı-Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini’ye tepki gösterdi. Daha sonra Roma çevre yolu da göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı.

italya-2.jpg

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, sık sık “Filistin’e özgürlük”, “Özgür Gazze”, “Meloni istifa” ve “Hükümet istifa” sloganları attı. Göstericiler ayrıca “Gazze’de soykırımı durdurun”, “İsrail’e silah göndermeyi durdurun” yazılı dövizler taşıdı.

italya-4.jpg

SENDİKACILARDAN HÜKÜMETE TEPKİ

Gösteriye katılan sendikacılardan Andrea, “Gazze’nin işgalini ve Filistin’deki soykırımı protesto ediyoruz. İsrail ile tüm işbirlikleri durdurulmadıkça barış sağlanamaz” dedi. Meloni hükümetini suç ortağı olmakla eleştiren Andrea, “70 bin kişinin, 20 bin çocuğun öldürülmesinden sorumlular” ifadelerini kullandı.

italya-1.jpg

Bir başka gösterici Matteo da, “Hükümet, ülkemizden aktivistlerin İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırılmasını görmezden geliyor. Bu soykırıma karşı tavır almayacaksa, Meloni’nin istifasını talep ediyoruz” dedi.

italya-3.jpg

GÖSTERİCİLER VE POLİS ARASINDA ARBEDE

Milano’da 100 bin kişinin katıldığı yürüyüşte göstericiler çevre yolunu trafiğe kapattı. Polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonrası bazı protestocular şişe fırlatarak karşılık verdi. Torino’da teknoloji haftası etkinliklerinin yapıldığı alana girmek isteyen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında da tansiyon yükseldi.

Napoli, Bologna ve Pisa’daki protestolarda da benzer görüntüler yaşandı. Pisa’da göstericiler, Galileo Galilei Havalimanı apronuna çıkarak uçuşların geçici olarak durmasına yol açtı.

Öte yandan, protestoların hedefinde yer alan Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, sendika CGIL’i “savaş politikası izlemekle” suçladı ve gösterilerde yaklaşık 30 polisin yaralandığını açıkladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

