Rusya’dan Kiev’e hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e hava saldırısı gerçekleştirdi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun kente hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

SALDIRIDA BİNALAR HASAR GÖRDÜ!

Vitaliy Klitschko, Rusya tarafından düzenlenen hava saldırısı nedeniyle Kiev'in farklı bölgelerinde apartmanların hasar gördüğünü ifade etti ve bazı yerlerde yangın çıktığını duyurdu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Klitschko, saldırılar nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

SALDIRIDA 6'SI ÇOCUK 29 KİŞİ YARALANDI !

Rus ordusunun hava saldırısında 6'sı çocuk 29 kişinin de yaralandığı ifade edildi.


