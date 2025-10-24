Litvanya'da gerginlik: Rus askeri uçakları hava sahasını ihlal etti

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya ait askeri uçakların Litvanya hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN AÇIK BİR İHLALİDİR"

Nauseda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus askeri uçakları Litvanya hava sahasını ihlal etti. Bu, uluslararası hukuk ve Litvanya'nın toprak bütünlüğünün de açık bir ihlalidir” ifadelerini kullandı.

RUSYA MASLAHATGÜZARINA PROTESTO NOTASI VERİLDİ

Litvanya Savunma Bakanlığı ise Rus SU-30 ve IL-78 uçaklarının 700 metre boyunca Litvanya hava sahasına girdiğini ve uçakların 18 saniye hava sahasında kaldığını duyurdu.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı da olayın ardından Rusya’nın maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak, protesto notası verdi.