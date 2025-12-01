Rusya Ukrayna’yı vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya Ukrayna’yı vurdu: Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma:
Ukrayna, Rus ordusunun Dnipro şehrinde düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Dnipro kentine yönelik füze saldırısı düzenlediği duyuruldu. Şehirde arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

rtayna.jpg

UKRAYNA: RUSYA 89 HAVA ARACIYLA SALDIRDI

Diğer yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus ordusunun, gece saatlerinde ülkeye 89 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği kaydedildi.

Ukrayna Karadeniz’de iki Rus gemisine saldırmıştı! Kremlin’den sert açıklamaUkrayna Karadeniz’de iki Rus gemisine saldırmıştı! Kremlin’den sert açıklama

Açıklamanın devamında, Hava Savunma Kuvvetleri tarafından 63 İHA'nın imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği aktarılırken 26 İHA’nın ise ülkedeki 9 ayrı noktaya isabet ettiği iletildi. Aynı zamanda, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerinin kasımda, Rus ordusunun fırlattığı 9 bin 707 İHA ve füzeyi imha ettiği kaydedildi.


Kaynak:AA

ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Dünya
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan Lübnan’da
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan Lübnan’da
Hava kirliliği nedeniyle yarın okullar ve resmi kurumlar tatil edildi
Hava kirliliği nedeniyle yarın okullar ve resmi kurumlar tatil edildi