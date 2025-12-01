Rusya Ukrayna’yı vurdu: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Dnipro kentine yönelik füze saldırısı düzenlediği duyuruldu. Şehirde arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

UKRAYNA: RUSYA 89 HAVA ARACIYLA SALDIRDI

Diğer yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus ordusunun, gece saatlerinde ülkeye 89 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamanın devamında, Hava Savunma Kuvvetleri tarafından 63 İHA'nın imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği aktarılırken 26 İHA’nın ise ülkedeki 9 ayrı noktaya isabet ettiği iletildi. Aynı zamanda, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerinin kasımda, Rus ordusunun fırlattığı 9 bin 707 İHA ve füzeyi imha ettiği kaydedildi.



