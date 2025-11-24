Rusya-Ukrayna savaşında ‘barış taslağı’ hazırlandı

Rusya-Ukrayna savaşında ‘barış taslağı’ hazırlandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
ABD, Rusya ve Ukrayna'nın savaşının sona ermesi için "güncellenmiş ve revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı" hazırladığını bildirdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, ABD öncülüğünde Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bitirilmesi amacıyla yürütülen barış görüşmelerine ilişkin açıklama geldi.

rusya-ukrayna.webp

"REVİZE EDİLMİŞ BARIŞ TASLAĞI" HAZIRLANDI

Açıklamada, önemli ilerleme keydedildiği belirtilerek, görüşmelerin ardından tarafların, güncellenmiş ve revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı hazırladığı bildirildi.

Trump yine Zelenski'yi azarladı: Hiçbir şey için minnet duymadılarTrump yine Zelenski'yi azarladı: Hiçbir şey için minnet duymadılar

Ukrayna ve ABD'nin ortak öneriler doğrultusunda çalışacağı kaydedilen açıklamada, ilerleyen günlerde Avrupa ile de temasta bulunulacağı aktarıldı. Nihai kararların ise Ukrayna ve ABD tarafından alınacağı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Dünya
20 gün hapis yatan Sarkozy cezaevi anılarını kitaplaştırdı
20 gün hapis yatan Sarkozy cezaevi anılarını kitaplaştırdı
Kan donduran plan: 'Evsizler ordusuyla' adayı basıp erkekleri öldürecek, kadın ve çocukları esir alacaklardı
Kan donduran plan: 'Evsizler ordusuyla' adayı basıp erkekleri öldürecek, kadın ve çocukları esir alacaklardı
Trump 'iyi şeyler olabilir' dedi Rusya ve Ukrayna'yı işaret etti
Trump 'iyi şeyler olabilir' dedi Rusya ve Ukrayna'yı işaret etti