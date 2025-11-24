Rusya-Ukrayna savaşında ‘barış taslağı’ hazırlandı

İsviçre'nin Cenevre kentinde, ABD öncülüğünde Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bitirilmesi amacıyla yürütülen barış görüşmelerine ilişkin açıklama geldi.

"REVİZE EDİLMİŞ BARIŞ TASLAĞI" HAZIRLANDI

Açıklamada, önemli ilerleme keydedildiği belirtilerek, görüşmelerin ardından tarafların, güncellenmiş ve revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı hazırladığı bildirildi.

Ukrayna ve ABD'nin ortak öneriler doğrultusunda çalışacağı kaydedilen açıklamada, ilerleyen günlerde Avrupa ile de temasta bulunulacağı aktarıldı. Nihai kararların ise Ukrayna ve ABD tarafından alınacağı ifade edildi.