Rusya Kiev'i vurdu! 'Putin'in hedefinde Avrupa var'

Rusya Ukrayna'nı n başkenti Kiev'i vurdu. Saldırının AB Delegasyonu ofisinin çok yakınında gerçekleşmesine tepki gösteren AB Komisyonu Başkanı von der Leyen 'Putin'in hedefinde Avrupa var' dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın Kiev’e düzenlediği hava saldırısından ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Von der Leyen, "Bu, temmuz ayından bu yana başkente yapılan en ölümcül İHA ve füze saldırısıydı. Bu saldırı aynı zamanda bizim delegasyonumuza yönelikti” ifadelerini kullandı.

'PUTİN'İN HEDEFİNDE AVRUPA VAR'

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın Kiev saldırısının ardından yaptığı açıklama ile Rusya liderinin hedefinde Avrupa'nın olduğunu söyledi.

Saldırının, AB Delegasyonu ofisinin çok yakınında gerçekleştiğini söyleyen von der Leyen, “İki füze, delegasyona 50 metre mesafede, 20 saniye arayla düştü. Bu, Kremlin’in Ukrayna’yı terörize etmek için hiçbir sınır tanımayacağını, sivilleri gözünü kırpmadan öldürdüğünü ve hatta Avrupa Birliği’ni hedef aldığını gösteriyor” dedi.

Rusya’ya karşı yaptırım rejiminin daha da sıkılaştırılacağını, yakında 19’uncu yaptırım paketinin açıklanacağını duyuran von der Leyen, ayrıca dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’nın savunması ve yeniden inşası için kullanılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Ukrayna’ya “komşumuz, ortağımız, dostumuz ve gelecekteki üyemiz” diyerek desteğini yineleyen von der Leyen, yarın Rusya ve Belarus sınırındaki 7 AB üyesi devleti ziyaret edeceğini, bu ülkelere dayanışma mesajı vereceğini ve Avrupa savunma sanayisinin ortak SAFE mekanizmasıyla güçlendirildiğini vurguladı. Von der Leyen, Ukrayna’daki AB Delegasyonu çalışanlarına da teşekkür ederek, “Son derece zor koşullar altında olağanüstü bir iş çıkarıyorlar. Kiev’e bir sonraki ziyaretimde bu mesajı bizzat ileteceğim” dedi.

RUSYA KİEV'İ VURDU!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Kinjal hipersonik füzeler dahil yüksek hassasiyetli silahlarla askeri sanayi işletmeleri ve hava üslerini vurduklarını bildirdi.

3’ü çocuk 14 kişi hayatını kaybettiği onlarca kişinin ise yaralandığı saldırının ardından Rus ordusunun yaptığı açıklamada Donbas'ta bazı önemli yerleri ele geçirdiği belirtilirken "Güney askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Nelepovka yerleşim birimi kurtarıldı" ifadeleri yer aldı.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin bu gece Ukrayna'daki bazı hedefleri vurduğu aktarılan açıklamada, "Rus ordusu, Kinjal hipersonik aerobalistik füzeler dahil olmak üzere havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna askeri sanayi işletmeleri ve askeri hava üslerine yönelik grup saldırısı düzenlendi" ifadeleri kullanıldı.

Saldırının hedeflerine ulaştığı kaydedilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğuna işaret edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

