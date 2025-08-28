Rusya Kiev'deki Baykar tesisini vurdu: Aynı yere dördüncü saldırı

Rusya Kiev'deki Baykar tesisini vurdu: Aynı yere dördüncü saldırı
Yayınlanma:
Ukrayna’da Lviv Şehir Meclisi milletvekili Ihor Zinchevsky, 28 Ağustos'ta Kiev'de Rusya tarafından inşaat halindeki Bayraktar fabrikasına saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin paylaşım yapan Zinchevsky Baykar’ın önceki saldırılara karşın üretime devam ettiğine vurgu yaptı:

"Savaş ve önceki saldırılara rağmen, şirket on milyonlarca fonunu yatırmaya, personel yetiştirmeye, hazırlık ve üretime devam etti.”

screenshot-2025-08-28-at-17-41-50-the-occupiers-the-bay-maraktar-factory-in-kyiv.png

Fotoğraftaki üretim tesislerine isabet eden iki saldırı, ciddi hasara yol açtı.

ALTI AYDA DÖRDÜNCÜ SALDIRI

Zinkevich, bunun son altı ayda inşaat halindeki fabrikaya yapılan dördüncü saldırı olduğuna dikkat çekti. Rusya'nın, Ukrayna ve Türkiye'nin insansız hava aracı projesi ortaklığını engellemek için sistematik girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Kiev bölgesindeki Bayraktar fabrikasının inşaatına, savunma sanayisinde Türkiye-Ukrayna işbirliği anlaşması imzalamasının ardından 2022 yılında başlandı. Bu, Türkiye dışında Bayraktar'ın ilk üretim tesisi olacak.

Tesisin asıl amacı, Bayraktar TB2 ve yeni modeli Bayraktar Akıncı'yı monte etmek ve bu ekipmanla çalışmak üzere Ukraynalı uzmanları eğitmek olaca. Fabrikanın yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyordu.

ÖLÜ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Ukrayna basınına göre saldırıya karşın, tüm malzemelerin çoğu zaten hazırdı ve ana personel Türkiye ve Ukrayna'da eğitilmişti.

28 Ağustos gecesi, Ukrayna başkenti Kiev son aylardaki en büyük saldırılardan birine maruz kaldı. Rus birlikleri aynı anda yarı manevra özellikli, balistik ve seyir füzeleri ile hipersonik “Daggers” füzelerini kullanarak saldırılar düzenledi. Şehrin bazı bölgelerinde büyük çaplı yıkım yaşandı. Sabah saatlerinde, dört kişinin öldüğü, iki çocuğun ve iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Son verilere göre, 28 Ağustos gecesi Rus birliklerinin Kiev'e düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Aynı zamanda, Kiev'de British Council binası, Radio Liberty'nin Kiev bürosu ve Ukrainska Pravda'nın ofisi de 28 Ağustos gecesi Rus saldırısı nedeniyle hasar gördü.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu: Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Dünya
Fed ve Beyaz Saray arasında tarihi çekişme: Kovulan yönetici Trump'a dava açtı
Fed ve Beyaz Saray arasında tarihi çekişme: Kovulan yönetici Trump'a dava açtı
Yolcuları ihbar eden görevlilere para ödenecek
Yolcuları ihbar eden görevlilere para ödenecek