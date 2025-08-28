Rusya Kiev'deki Baykar tesisini vurdu: Aynı yere dördüncü saldırı

Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin paylaşım yapan Zinchevsky Baykar’ın önceki saldırılara karşın üretime devam ettiğine vurgu yaptı:

"Savaş ve önceki saldırılara rağmen, şirket on milyonlarca fonunu yatırmaya, personel yetiştirmeye, hazırlık ve üretime devam etti.”

Fotoğraftaki üretim tesislerine isabet eden iki saldırı, ciddi hasara yol açtı.

ALTI AYDA DÖRDÜNCÜ SALDIRI

Zinkevich, bunun son altı ayda inşaat halindeki fabrikaya yapılan dördüncü saldırı olduğuna dikkat çekti. Rusya'nın, Ukrayna ve Türkiye'nin insansız hava aracı projesi ortaklığını engellemek için sistematik girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Kiev bölgesindeki Bayraktar fabrikasının inşaatına, savunma sanayisinde Türkiye-Ukrayna işbirliği anlaşması imzalamasının ardından 2022 yılında başlandı. Bu, Türkiye dışında Bayraktar'ın ilk üretim tesisi olacak.

Tesisin asıl amacı, Bayraktar TB2 ve yeni modeli Bayraktar Akıncı'yı monte etmek ve bu ekipmanla çalışmak üzere Ukraynalı uzmanları eğitmek olaca. Fabrikanın yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyordu.

ÖLÜ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Ukrayna basınına göre saldırıya karşın, tüm malzemelerin çoğu zaten hazırdı ve ana personel Türkiye ve Ukrayna'da eğitilmişti.

28 Ağustos gecesi, Ukrayna başkenti Kiev son aylardaki en büyük saldırılardan birine maruz kaldı. Rus birlikleri aynı anda yarı manevra özellikli, balistik ve seyir füzeleri ile hipersonik “Daggers” füzelerini kullanarak saldırılar düzenledi. Şehrin bazı bölgelerinde büyük çaplı yıkım yaşandı. Sabah saatlerinde, dört kişinin öldüğü, iki çocuğun ve iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Son verilere göre, 28 Ağustos gecesi Rus birliklerinin Kiev'e düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Aynı zamanda, Kiev'de British Council binası, Radio Liberty'nin Kiev bürosu ve Ukrainska Pravda'nın ofisi de 28 Ağustos gecesi Rus saldırısı nedeniyle hasar gördü.