Rusya bin Ukraynalı asker karşılığında takas yaptı

Rusya bin Ukraynalı asker karşılığında takas yaptı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Rusya, Ukrayna’ya bin askerin cenazesini teslim ederken, Kiev yönetimi ise 24 Rus askerinin cenazesini iade etti.

Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir cenaze takası gerçekleştirildi. Rusya Devlet Duması Milletvekili Shamsail Saraliyev, Moskova yönetiminin Ukrayna’ya bin Ukraynalı askerin cenazesini iade ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump: Beni hayal kırıklığına uğrattıABD Başkanı Trump: Beni hayal kırıklığına uğrattı

Ukrayna tarafı ise 24 Rus askerinin cenazesini Rusya’ya teslim etti. Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, takası doğrulayarak teslim alınan cenazeler üzerinde kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Taraflar arasındaki bu adım, iki ülke arasındaki savaşın insani boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Dünya
Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
Trump'ın helikopteri acil iniş yaptı!
Trump'ın helikopteri acil iniş yaptı!
ABD, BM'nin ateşkes kararını veto etti
ABD, BM'nin ateşkes kararını veto etti