Rusya bin Ukraynalı asker karşılığında takas yaptı
Rusya, Ukrayna’ya bin askerin cenazesini teslim ederken, Kiev yönetimi ise 24 Rus askerinin cenazesini iade etti.
Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir cenaze takası gerçekleştirildi. Rusya Devlet Duması Milletvekili Shamsail Saraliyev, Moskova yönetiminin Ukrayna’ya bin Ukraynalı askerin cenazesini iade ettiğini açıkladı.
Ukrayna tarafı ise 24 Rus askerinin cenazesini Rusya’ya teslim etti. Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, takası doğrulayarak teslim alınan cenazeler üzerinde kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.
Taraflar arasındaki bu adım, iki ülke arasındaki savaşın insani boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)