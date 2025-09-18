ABD Başkanı Trump: Beni hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde Başbakan Keir Starmer ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, göreve gelmeden önce bu savaşı sona erdirmenin kolay olacağını düşündüğünü belirtti. Trump, “7 savaşı sona erdirdim. Putin ile olan ilişkilerimden dolayı en kolay olacağını düşündüğüm savaş buydu ama o (Putin) beni hayal kırıklığına uğrattı. Beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı.” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’dan daha fazla asker kaybettiğini savunan Trump, bu savaşın bir şekilde sona ermesi gerektiğini ve bunun için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Trump, bir gazetecinin "Putin'i Alaska'ya davet etmekten dolayı pişman olup olmadığı" yönündeki bir soruya, "Hayır" yanıtını verdi.

Avrupa ülkelerinin halen Rusya'dan petrol almaya devam ettiklerini ve bundan memnun olmadığını ifade eden Trump, "Basit bir şekilde şunu söylüyorum: Petrol fiyatları düşerse, Putin'in savaşı bitirmekten başka çaresi kalmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.