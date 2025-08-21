Rusya, Amerikan şirketini vurdu
Ukrayna’nın Zakarpatya Oblastı’ndaki Mukaçeve kentine düzenlenen saldırıda, Amerikan şirketine ait bir fabrika hedef oldu. Yangın çıkan fabrikada 15 işçi yaralandı, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu açıklandı.
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken, Rusya gece saatlerinde Ukrayna’nın batısında yer alan Zakarpatya Oblastı’ndaki Mukaçeve kentine saldırı düzenledi. Saldırıda, bir Amerikan şirketine ait fabrikanın hedef alındığı bildirildi.
Saldırının ardından fabrikada yangın çıktı. Acil durum servisleri ile itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almak için çalışma yürüttü.
Yetkililer, saldırıda fabrikada çalışan 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)