Rusya açıkladı: Putin ve Zelenski görüşecek mi?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna liderleri arasında mevcut durumda bir görüşme planlanmadığını açıkladı. Lavrov, görüşmenin ancak iki tarafın gündem üzerinde anlaşmaya varması halinde gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Rus haber ajansı Ria’ya verdiği demeçleri aktaran Reuters, Lavrov’un açıklamalarına göre, Kremlin’in herhangi bir görüşme için hazır olduğunu ancak öncelikle görüşme gündeminin belirlenmesi gerektiğini vurguladığını bildirdi. Lavrov, NBC TV’de yayınlanan “Meet the Press with Kristen Welker” programında da konuşarak, Rusya’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeme getirdiği bazı konularda esnek davranmayı kabul ettiğini söyledi.

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’nın güvenlik garantilerini görüşmek için birçok düzeyde aktif müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Rutte, bu güvenlik garantilerinin Minsk ve Budapeşte anlaşmalarından farklı olarak daha etkili koruma sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

