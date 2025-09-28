Rüşvetle suçlanan eski bakana idam cezası

Rüşvetle suçlanan eski bakana idam cezası
Yayınlanma:
Çin’in eski Tarım ve Kırsal İşler Bakanı olan Tang Renjian, görevi sırasında 37 milyon dolardan fazla rüşvet aldığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.

Cilin eyaletinin Çangçun şehrinde görülen davada mahkeme tarafından, Tang Renjian'ın, 2007 ile 2024 yılları arasında, Gansu Eyaleti Valiliği ve Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı da dahil olmak üzere, yürüttüğü görevlerde, 268 milyon yuan (37,57 milyon dolar) alarak rüşvet suçu işlediğine karar verildi.

Kore dizisi izleyenler idam edildiKore dizisi izleyenler idam edildi

CEZA 2 YIL ERTELENDİ

Tang'ın, konumunu kötüye kullanarak bazı kişi ve kuruluşlara işletme hakları, proje ihaleleri ve iş ayarlamalarıyla haksız kazanç sağladığını belirten mahkeme, eski Bakan'a "rüşvet" suçundan 2 yıl ertelemeyle idam cezası verdi.

SUÇ İŞLEMEZSE ÖMÜR BOYU HAPİS OLACAK

Çin kanunlarına göre sanığın cezası, 2 yıl süresince yeni suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek.

tang-renjian-idam-cezasi-aldi1.png
Eski Çin bakanı Tang Renjian, rüşvet suçlamasıyla yargılanıyordu

ÇKP TARAFINDAN SORUŞTURULUYORDU

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yolsuzluk soruşturmalarının yürütülmesinden sorumlu Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu (MDİK), Mayıs 2024'te Tang hakkında, "parti disiplinini ve kanunları ihlal" şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

Çin'den Orta Doğu'da yeni kriz uyarısıÇin'den Orta Doğu'da yeni kriz uyarısı

2020-2024 yıllarında Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı yapan 63 yaşındaki Tang, Aralık 2024'te görevinden alınmış ve partisinden ihraç edilmişti.

Eski Bakan hakkında nisanda rüşvet suçlamasıyla dava açılmış, davanın ilk duruşması temmuzda görülmüştü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Dünya
Trump'tan kritik Orta Doğu açıklaması: Gazze'ye mi işaret etti?
Trump'tan kritik Orta Doğu açıklaması: Gazze'ye mi işaret etti?
İsrail Suriye’ye girdi! HTŞ lideri Şara ‘korkuyoruz’ demişti
İsrail Suriye’ye girdi! HTŞ lideri Şara ‘korkuyoruz’ demişti