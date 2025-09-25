Ruslar NATO ülkelerine girmişti: Türkiye Litvanya'ya uçak gönderdi

NATO üyesi ülkeler Polonya, Romanya ve Estonya’nın yaşadığı hava sahası ihlallerinin ardından ittifakın Rusya’yı suçlamasıyla birlikte NATO sınırda savaş jetleriyle yapılan devriyeleri artırdı. Son olarak Türkiye’nin de NATO’nun hava devriyelerine destek için uçak gönderdiği ortaya çıktı.

TÜRKİYE RUSYA’YA KARŞI UÇAK GÖNDERDİ

Bloomberg’in Türk yetkililere dayandırdığı habere göre Litvanya’ya Boeing E-7T model “Barış Kartalı” AWACS radar uçağını gönderdi.

Bilgi kamuya açık olmadığı için kimliklerini açıklamak istemeyen yetkililer, Türkiye'nin pazartesi günü Litvanya'ya, yer radarlarının algılayamadığı alçaktan uçan insansız hava araçlarını ve diğer nesneleri tespit edebilen bir hava erken uyarı ve kontrol sistemi uçağı gönderdiğini bildirdi. Görevin bugün sona ermesi bekleniyor.

KARA RADARLARININ GÖREMEDİĞİNİ GÖRÜYOR

Türkiye, Rus insansız hava araçları ve uçaklarının NATO hava sahasına tekrar eden ihlallerinin ardından Litvanya’ya E-7T AWACS uçağı konuşlandırdı.

360° radar kapsaması ve uzun menzilli tespit kabiliyetine sahip E-7T, NATO hava savunması için gerçek zamanlı gözetleme ile komuta-kontrol desteği sağlıyor.

NE OLMUŞTU

Polonya ve Romanya’ya yönelik Rusya’nın suçlandığı hava sahasının dronlar ile ihlalinden sonra son olarak Estonya’ya Rus savaş jetlerinin girmesinin ardından NATO jetleri karşılık vermek için kaldırılmıştı.

Bu ihlaller Polonya ve Estonya’nın NATO’nun 4’ncü maddesini tetiklemesine sebep oldu. Ayrıca BM Güvenlik Kurulu acil olarak toplandı. Bu kapsamda NATO Rusya sınırında hava devriyelerini artırırken bölgeye silah aktarımı da sürüyor.

Rusya ise NATO ile zaten fiili olarak savaşta olduklarını söylerken, Avrupa’yı Kremlin ile savaşa girmek için çabalamakla suçluyor.