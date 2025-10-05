Rus ordusu ilerliyor! Bakanlık ele geçirdiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kuzminovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kuzminovka yerleşim yerini kurtardı" ifadesi kullanıldı.

32 İHA İMHA EDİLDİ

Açıklamada ayrıca, Rus hava savunma sistemlerinin gece boyunca Ukrayna'ya ait 32 insansız hava aracını (İHA) Rus bölgeleri üzerinde imha ettiği bilgisi paylaşıldı. Rus ordusunun cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği vurgulandı.

Putin’den Trump’a füze uyarısı: İlişkiler mahvolur

TRUMP’IN AÇIKLAMASININ ARDINDAN RUSYA İLERLEDİ

Bu gelişmeden önce Rusya Ukrayna’nın savunma sanayisini de hedef aldığını açıklamıştı. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşa ilişkin, Ukrayna’nın topraklarını geri alabileceğine dair görüşünün ardından Rusya'nın kaydettiği ilerlemelerden biri oldu.

ABD'li Raytheon şirketi tarafından üretilen Tomahawk seyir füzesi

PUTİN’DEN TRUMP’A TOMAHAWK UYARISI

Öte yandan ABD’nin Rusya ile savaşta olan Ukrayna’ya NATO ülkeleri üzerinden Tomahawk seyir füzeleri gönderebileceği gündeminin üzerine açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hamlenin gerçekleşmesi halinde Kremlin-Beyaz Saray ilişkilerinin “mahvolacağını” söylemişti.