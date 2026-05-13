Rubio Maduro'nun eşofmanıyla Çin'e gitti! Siyasi mesaj mı, sadece tesadüf mü?

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e gerçekleştirdiği kritik diplomatik temaslar kapsamında uçuşunu sürdürürken alışılmış resmi imajının dışına çıkan bir görüntüyle gündeme geldi. Air Force One’da çekilen fotoğraflarda Rubio’nun gri Nike Tech eşofman takımı giymesi, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung’un paylaştığı kare, Rubio’nun resmi bir devlet ziyareti sırasında spor kıyafet tercih etmesini tartışmaların merkezine taşıdı. Görüntü, özellikle Venezuela’nın eski lideri Nicolás Maduro’nun ABD’ye kaçırıldığı sırada giydiği benzer gri eşofmanla karşılaştırıldı. Bu benzerlik, sosyal medyada hem siyasi göndermeler hem de mizahi yorumlara yol açtı.

DİPLOMATİK ZİYARETİN ÖNÜNE GEÇTİ

Paylaşımlar sonrası bazı kullanıcılar Rubio’nun kıyafet seçimini “Maduro’ya gönderme” olarak yorumlarken, bazıları ise bunun tamamen tesadüfi bir tercih olduğunu savundu. Görsel kısa sürede farklı platformlarda binlerce kez paylaşılırken, çeşitli meme içerikleri de üretildi.

Olay, Rubio’nun içinde bulunduğu Çin ziyareti gibi yüksek diplomatik öneme sahip bir temasın önüne geçerek, uluslararası siyaset gündeminde beklenmedik bir “görsel tartışma” başlığına dönüştü. Sosyal medyada büyüyen etkileşim, devlet adamlarının imajının artık anlık paylaşımlarla nasıl hızla küresel tartışmaya açılabildiğini bir kez daha gösterdi.