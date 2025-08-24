Putin'den Trump'a övgü: Tünelin sonunda ışık göründü

Putin'den Trump'a övgü: Tünelin sonunda ışık göründü
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna savaşının devamından kimin sorumlu olduğunu önümüzdeki iki hafta içinde açıklayacağını belirterek gözleri Putin ve Zelenski’ye çevirdi. Aynı gün konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Trump’a övgüler yağdırarak sorumluluğu Washington’a yöneltti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki savaşın sona ermemesinin sorumluluğunu iki hafta içinde kime yükleyeceğini açıklayacağını söyledi. Trump’ın bu çıkışı, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’ye mesaj olarak yorumlandı.

Trump’ın sözleri gündemde geniş yankı uyandırırken, aynı gün Moskova’da düzenlenen Atom Enerjisinin Gelişimi Konferansı’nda konuşan Putin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. ABD liderine övgüler yönelten Putin, Trump’ın iktidara gelmesiyle birlikte Rusya-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını dile getirdi.

Putin, “ABD’de Donald Trump’ın iktidara gelmesiyle tünelin sonunda nihayet ışık göründü. Rusya ile ABD ilişkilerini normalleştirmek için ilk adımlar atıldı” ifadelerini kullandı. Ancak Rusya lideri, Batı ile ilişkilerin geleceği konusunda temkinli bir dil benimsedi. Putin, “Tabii genel anlamda Batı ile ne denli ileri gideceğimiz karşı tarafın tutumuna bağlı. ABD lideri Trump’ın bizimle yakın ilişki kurmak istemesinin yanı sıra NATO gibi bir dizi örgüt karşısında sorumlulukları da var. Dolayısıyla atılacak bir sonraki adım yine ABD yönetimine bağlı” dedi.

Putin, Trump’ın bu sorunların üstesinden gelebileceğine inandığını vurgulasa da, Ukrayna savaşı konusundaki nihai kararın Washington yönetiminin atacağı adımlara bağlı olduğunun altını çizdi.

Böylece bir kez daha Ukrayna üzerinden iki lider arasında dikkat çekici bir diplomatik “sorumluluk paslaşması” yaşanmış oldu. Trump, topu Putin ve Zelenski’ye atarken, Putin aynı topu geri Trump’a gönderdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Dünya
ABD Suriye’de merkezi yönetimden vaz mı geçiyor? Sinyali Tom Barrack verdi
ABD Suriye’de merkezi yönetimden vaz mı geçiyor? Sinyali Tom Barrack verdi
İsrail Yemen'de Başkanlık Sarayı'nı bombaladı
İsrail Yemen'de Başkanlık Sarayı'nı bombaladı
Yüzde 89 oyla seçilmişti, iki yıl sonra istifa etti
Yüzde 89 oyla seçilmişti, iki yıl sonra istifa etti