Putin'den Trump'a övgü: Tünelin sonunda ışık göründü

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki savaşın sona ermemesinin sorumluluğunu iki hafta içinde kime yükleyeceğini açıklayacağını söyledi. Trump’ın bu çıkışı, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’ye mesaj olarak yorumlandı.

Trump’ın sözleri gündemde geniş yankı uyandırırken, aynı gün Moskova’da düzenlenen Atom Enerjisinin Gelişimi Konferansı’nda konuşan Putin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. ABD liderine övgüler yönelten Putin, Trump’ın iktidara gelmesiyle birlikte Rusya-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını dile getirdi.

Putin, “ABD’de Donald Trump’ın iktidara gelmesiyle tünelin sonunda nihayet ışık göründü. Rusya ile ABD ilişkilerini normalleştirmek için ilk adımlar atıldı” ifadelerini kullandı. Ancak Rusya lideri, Batı ile ilişkilerin geleceği konusunda temkinli bir dil benimsedi. Putin, “Tabii genel anlamda Batı ile ne denli ileri gideceğimiz karşı tarafın tutumuna bağlı. ABD lideri Trump’ın bizimle yakın ilişki kurmak istemesinin yanı sıra NATO gibi bir dizi örgüt karşısında sorumlulukları da var. Dolayısıyla atılacak bir sonraki adım yine ABD yönetimine bağlı” dedi.

Putin, Trump’ın bu sorunların üstesinden gelebileceğine inandığını vurgulasa da, Ukrayna savaşı konusundaki nihai kararın Washington yönetiminin atacağı adımlara bağlı olduğunun altını çizdi.

Böylece bir kez daha Ukrayna üzerinden iki lider arasında dikkat çekici bir diplomatik “sorumluluk paslaşması” yaşanmış oldu. Trump, topu Putin ve Zelenski’ye atarken, Putin aynı topu geri Trump’a gönderdi.