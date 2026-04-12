Putin ile Pezeşkiyan telefonda görüştü

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

İki liderin, görüşmede, Orta Doğu’daki son gelişmeleri ele aldı.

İSLAMABAD GÖRÜŞMESİ DEĞERLENDİRİLDİ

Pezeşkiyan, İslamabad'da dün yapılan İran-ABD görüşmelerini değerlendirdiği görüşmede, Rusya'nın uluslararası platformlar da dahil olmak üzere, durumu yatıştırmayı amaçlayan ilkeli tutumuna duyduğu takdiri ifade etti.

Pezeşkiyan, İran halkına sağlanan insani yardım için de Rusya'ya teşekkür etti.

PUTİN'DEN ORTADOĞU'DA KALICI BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN ARABULUCULUK ÇABALARINA KATKI MESAJI

Putin ise Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın kurulması için ara buluculuk çabalarına katkıda bulunmaya devam etme konusundaki istekliliğini belirterek, Rusya’nın bölgedeki tüm ortaklarıyla aktif temaslarını sürdüreceğini kaydetti. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

