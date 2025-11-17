Polis 12 yaşındaki engelli kız çocuğunu vurdu

Polis 12 yaşındaki engelli kız çocuğunu vurdu
Yayınlanma:
Almanya’da, polise iki bıçakla saldırdığı iddia edilen 12 yaşındaki işitme engelli bir kız çocuğunun polis tarafından silahla vurulduğu açıklandı.

Almanya’nın Essen kentinde, hem Alman hem de Sırp vatandaşı 12 yaşındaki kız çocuğu, iddiaya göre polislere elinde bulundurduğu iki bıçakla saldırdı.

Polis, kız çocuğunun kendilerine yönelmesi üzerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan çocuğun hastanede yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

almanya-polisi.webp

POLİS ÇOCUĞU KAÇTIĞI BAKIM EVİNE GERİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

Essen polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, ailesinin velayetinden alınan koruma altındaki kız, bakımevinden çıkarak ailesinin yanına ulaştı. Kızın alması gereken önemli ilaçlar bulunduğu için polis, onu tekrar bakımevine götürmek üzere annesinin evine geldi.

Almanya'da bomba paniği! 21 bin kişi tahliye edildiAlmanya'da bomba paniği! 21 bin kişi tahliye edildi

Kızın annesinin de işitme engelli olması sebebiyle kapıyı açmadığı belirtilen açıklamada, polisin çilingir çağırarak gece yarısı eve girdiği aktarıldı.

Bu sırada eline iki bıçak alan kızın polisin üzerine yürüdüğü, polisin de kendini korumak amacıyla kızı silahla vurduğu belirtildi.

Olay sonrası Bochum Savcılığı soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
Dünya
Buraya giden turist gittiğine pişman oluyor: Dünyanın en kötü 10 turistik yerine Türkiye'den bakın neresi girdi
Buraya giden turist gittiğine pişman oluyor: Dünyanın en kötü 10 turistik yerine Türkiye'den bakın neresi girdi
Suudi Arabistan'da umre otobüsü tankerle çarpıştı: 45 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da umre otobüsü tankerle çarpıştı: 45 kişi hayatını kaybetti