Polis 12 yaşındaki engelli kız çocuğunu vurdu

Almanya’nın Essen kentinde, hem Alman hem de Sırp vatandaşı 12 yaşındaki kız çocuğu, iddiaya göre polislere elinde bulundurduğu iki bıçakla saldırdı.

Polis, kız çocuğunun kendilerine yönelmesi üzerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan çocuğun hastanede yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

POLİS ÇOCUĞU KAÇTIĞI BAKIM EVİNE GERİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

Essen polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, ailesinin velayetinden alınan koruma altındaki kız, bakımevinden çıkarak ailesinin yanına ulaştı. Kızın alması gereken önemli ilaçlar bulunduğu için polis, onu tekrar bakımevine götürmek üzere annesinin evine geldi.

Kızın annesinin de işitme engelli olması sebebiyle kapıyı açmadığı belirtilen açıklamada, polisin çilingir çağırarak gece yarısı eve girdiği aktarıldı.

Bu sırada eline iki bıçak alan kızın polisin üzerine yürüdüğü, polisin de kendini korumak amacıyla kızı silahla vurduğu belirtildi.

Olay sonrası Bochum Savcılığı soruşturma başlattı.