Almanya'da bomba paniği! 21 bin kişi tahliye edildi
Almanya Nürnberg’de inşaat sırasında bulunan 2. Dünya Savaşı’ndan kalma ABD bombası nedeniyle 21 bin kişi tahliye edildi. 450 kiloluk bomba gece 03.30’da etkisiz hale getirildi. Bu, kentte şimdiye kadarki en büyük tahliye oldu. Bölge sabah yeniden açıldı, halk evlerine döndü.

Almanya’nın Nürnberg kentinde, Grossreuth semtindeki inşaat çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir ABD bombası bulundu.

21 BİN KİŞİ TAHLİYE OLDU

Yaklaşık 450 kilogram ağırlığındaki bomba nedeniyle 800 metrelik alan tamamen boşaltıldı, 21 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Bu sayı, kentte şimdiye kadar savaş kalıntısı bir bomba nedeniyle yapılan en büyük tahliye oldu.

Polis ve ekipler, akşam saatlerinden itibaren kapı kapı dolaşarak vatandaşları uyardı. Boş daireler işaretlendi, yollar kapatıldı ve hoparlörlerden anons yapıldı. Tahliye operasyonu gece tamamlandı.

Kent yönetimi, bombanın uzman ekiplerce saat 03.30’da güvenli şekilde imha edildiğini duyurdu. Operasyona 500 itfaiyeci, 250 sağlık ve kurtarma personeli, 60 teknik yardım kuruluşu (THW) görevlisi ve 100’ün üzerinde polis katıldı. Bombanın etkisiz hale getirilmesinin ardından bölge yeniden açıldı, halk evlerine döndü.

