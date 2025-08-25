Piyangoyu 14 kez kazanan ekonomist sırrını açıkladı

Romanyalı ekonomist Stefan Mandel, geliştirdiği formül sayesinde, Avustralya’da 14 defa piyangoyu kazandı.

Mandel'in Romanya’daki ilk iki kazancı, ailesini çıkarmak için yeterli para kazanmaya çalıştığı memleketi Romanya'da gerçekleşti. O dönemde maaşı ayda sadece 88 dolardı.

UZMANLARDAN ‘FİNANSAL ÜÇLÜ’ ÖNERİSİ

Çoğu piyango kazananı, kazandıklarını büyük evler ve Porsche'ler satın almak, kumar oynamak veya davalarla uğraşmak için harcayarak hepsini çarçur eder. Sertifikalı finansal planlamacı Robert Pagliarini, bunu önlemek için piyango kazananlarının finansal geleceklerini planlamalarına yardımcı olacak bir “finansal üçlü” oluşturmaları gerektiğini söylüyor.

Pagliarini, Bu üçlüyü “bir avukat, bir vergi uzmanı ve bir finansal danışman” olarak tanımladı:

“Bu takım, akıllı finansal kararlar almanıza ve geleceğinizi planlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca sizi medyadan ve başkalarının para taleplerinden koruyabilirler.”

PLAN ARTIK YASAL DEĞİL

Ekonomist Mandel ise kazandığı 14 piyangonun ardından Güney Pasifik’te bulunan ada ülkesi Vanuatu'da sakin bir hayat sürüyor.

Mandel'in planı o dönem yasal olsa da, ABD ve Avustralya'da yeni yasalar çıkarılması nedeniyle bugünlerde bu planın uygulanması en azından o ülkelerde pek mümkün değil.

Mandel'in piyangodan ciddi miktarda para kazanmayı başardığı 6 adımlı formül şöyle:

Olası kombinasyonların toplam sayısını hesaplayın. (1'den 40'a kadar altı sayı seçmenizi gerektiren bir piyango için bu, 3.838.380 kombinasyon anlamına gelir)

Büyük ikramiyenin ödemesinin olası kombinasyonların üç katı veya daha fazla olduğu piyangoları bulun.

Her kombinasyon için yeterli parayı toplayın. (Mandel, Virginia piyangosunu kazanmak için 2.524 yatırımcı topladı)

Her kombinasyon için milyonlarca bilet yazdırın. (Bu eskiden yasaldı. Şimdi biletleri doğrudan mağazadan satın almanız gerekiyor)

Biletleri yetkili piyango satıcılarına teslim edin.

Parayı kazanın. Ve yatırımcılarınıza ödeme yapmayı unutmayın. (Mandel, 1987'de 1,3 milyon dolarlık bir kazançtan sonra sadece 97.000 dolar cebine attı)