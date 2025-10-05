Parlamentodan geçti: Paradan 4 sıfır atılıyor

Yayınlanma:
İran İslami Şûra Meclisi pazar günü, ülkenin yeniden uygulanan yaptırımların ardından değerinde keskin bir düşüş yaşayan ulusal para birimi riyalden dört sıfırın çıkarılmasına yönelik planı onayladı.

Milletvekilleri, parlamentonun web sitesinde yer alan bilgiye göre, uzun süredir askıda olan ve işlemleri basitleştirmeyi amaçlayan öneriyi bir parlamento komisyonunun yeniden gündeme getirmesinden iki ay sonra kabul etti.

iran-riyali.jpg
İran riyali banknotları

Plana göre, mevcut 10.000 riyal, yeni 1 riyal ile değiştirilecek.

Her iki versiyon da üç yıla kadar dolaşımda kalacak ve merkez bankasına geçişi başlatmak için iki yıl süre verilecek.

REKOR DÜŞÜK SEVİYELERİ GÖRDÜ

Karaborsa takipçilerine göre, Birleşmiş Milletler'in İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamasıyla birlikte riyal son günlerde defalarca rekor düşük seviyelere geriledi.

Bankacılık kaynakaları açıkladı: Paradan iki sıfır atılacakBankacılık kaynakaları açıkladı: Paradan iki sıfır atılacak

İran'ın 2015 yılında imzalanan ve şu anda yürürlükte olmayan nükleer anlaşmasının imzacıları olan İngiltere, Fransa ve Almanya, geçen ay İslam Cumhuriyeti'nin anlaşmaya uymaması nedeniyle uluslararası yaptırımları yeniden uygulamaya koymak için “snapback” mekanizmasını devreye soktu.

2019'DA TEKRAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Pazar günü riyal, ağustos başında planın yeniden canlandırıldığı dönemde yaklaşık 920.000 olan seviyeye kıyasla, 1.115.000 civarında işlem görüyordu.

Para biriminin yeniden değerlenmesi ilk olarak 2019'da gündeme getirilmiş, ancak daha sonra rafa kaldırılmıştı.

Yürürlüğe girmesi için hala konsey onayı ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın imzası gerekiyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

