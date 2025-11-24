Parlamentoda burkalı protesto: Hükümet ve muhalefetten tepki

Yayınlanma:
Avustralya Parlamentosu'nda aşırı sağcı senatör Pauline Hanson'un burkalı protestosu tepki çekti. Hükümet ve muhalefet Hanson'un burkanın yasaklanmamasına gösterdiği tepkiyi 'ırkçı bir provokasyon' olarak değerlendirerek kınadı.

Avustralya'da aşırı sağcı Senatör Pauline Hanson, ülkede burkanın kamusal alanda yasaklanmasını talep ettiği yasa tasarısının reddedilmesini parlamentoda burka giyerek tepki gösterdi.

Hanson'un bu eylemi oturumda yoğun tepkiye yol açtı.

SENATÖRÜN BURKALI PROTESTOSUNA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Yeni Güney Galler’den Yeşiller Partisi Senatörü Mehreen Faruqi, eylemi "açık bir ırkçılık" olarak nitelendirerek, "Bu ırkçı bir senatör ve sergilediği şey apaçık ırkçılık" dedi.

Batı Avustralya’dan bağımsız senatör Fatima Payman ise olayı "utanç verici" olarak değerlendirdi.

ekran-alintisi-001.jpg

Parlamentodan geçti: Peçe ve burka yasaklandıParlamentodan geçti: Peçe ve burka yasaklandı

HÜKÜMET VE MUHALEFETTEN 'PROVOKASYON' ÇIKIŞI

Hanson’ın protestosu, yalnızca Müslüman senatörler değil, meclisteki farklı parti temsilcileri tarafından da eleştirildi.

İktidardaki İşçi Partisi’nin Senato lideri Penny Wong, davranışın "Avustralya Senatosu’na yakışmadığını" söyleyerek Hansson’ın uzaklaştırılması için önerge verdi.

fhgf.jpg

Muhalefet koalisyonunun Senato’daki ikinci ismi Anne Ruston da eylemi kınadı.

Hanson’ın burkayı çıkarmayı reddetmesi üzerine oturum askıya alındı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

