Portekiz parlamentosunda kabul edilen yasa teklifine göre kamusal alanda kadınların yüzlerini tamamen kapatan kıyafetler giymesi yasaklandı.

Aşırı sağcı Chega partisi tarafından önerilen yasa tasarısı, merkez sağ PSD, Liberal Girişim ve CDS-PP'den destek aldı.

PORTEKİZ'DE PEÇE VE BUKRA YASAKLANDI

Portekiz'in aşırı sağcı Chega partisi parlamentoya kadınların kamusal alanda yüzlerini gizleyen kıyafetler giymesini içeren bir teklif sunmuştu.

PS, Livre, PCP ve Bloco de Esquerda partileri de dahil olmak üzere sol görüşlü milletvekilleri tasarıya karşı oy kullandı.

Euronews'te yer alan habere göre; parlamentodan geçen yasa tasarısıyla kamusal alanda, burka (kadını baştan ayağa örten tam vücut giysisi) ve nikab (gözlerin etrafında boşluk bulunan tam yüzü örten peçe) gibi "kamuya açık alanlarda yüzü gizlemeyi amaçlayan giysilerin kullanılması" yasaklandı.

Yasa tasarısında ayrıca, "cinsiyet veya din gerekçesiyle birini yüzünü gizlemeye zorlama" eyleminin de engellendiği belirtiliyor.

İstisnalar arasında, yüz gizlemenin "sağlık nedenleriyle veya mesleki, sanatsal, eğlence veya tanıtım nedenleriyle haklı gösterilmesi" durumu yer alıyor.

YASAK YALNIZCA KAMUSAL ALANI KAPSIYOR

Tasarıda "uçaklarda, diplomatik ve konsolosluk binalarında" ve "ibadethanelerde ve diğer kutsal yerlerde de yüzlerin kapatılmasına" izin veriliyor.

"Güvenlik veya iklim koşulları nedeniyle yüzün gizlenmesi veya buna izin veren bir yasal düzenlemenin sonucu olması" da yasak kapsamı dışında yer alıyor.

UYMAYANA CEZA KESİLECEK

Kurallara uymayanlar, "ihmal halinde" 200 euro ile 2 bin euro arasında para cezasına çarptırılabilecek. Kasıtlı suistimal durumlarında ise para cezaları 400 euro ile 4 bin euro arasında değişebilecek.

Ayrıca, "cinsiyetleri nedeniyle tehdit, şiddet, zorlama, yetkiyi kötüye kullanma veya görevi kötüye kullanma yoluyla bir veya daha fazla kişiyi yüzlerini gizlemeye zorlayan" kişiler, ağırlaştırıcı sebepler yoksa üç yıla kadar hapis veya para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.