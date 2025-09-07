Papa resmen duyurdu: 15 yaşındaki çocuk "aziz" ilan edildi

Yayınlanma:
“Tanrı'nın Influencer’ı” olarak bilinen, 2006 yılında 15 yaşında lösemiden ölen Carlo Acutis, Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı'nda ilan töreninde Papa 14. Leo tarafından “aziz” ilan edildi.

1991 yılında İngiltere'nin Londra kentinde İtalyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Carlo, İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde büyüdü. Burada kendi kendine temel kodlama öğrendi ve bunu “mucizeleri” ve Katolik inancının diğer unsurlarını çevrimiçi olarak belgelemek için kullandı.

İKİ "MUCİZE" GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Vatikan, Carlo'nun ölümünden bu yana iki mucize gerçekleştirdiğini iddia etti. İlki, pankreas malformasyonu olan Brezilyalı bir çocuğun iyileşmesi, ikincisi ise bir kazada yaralanan Kosta Rikalı bir öğrencinin iyileşmesi olarak belirtildi. Her iki ailenin üyeleri de yardım için gence dua ettiğini söylüyor.

PAPA LEO İÇİN BİR İLK

Başlangıçta Nisan ayında yapılması planlanan ancak Papa Francis'in ölümü nedeniyle ertelenen aziz ilan töreni, Leo için bir ilk oldu.

Carlo'nun aziz ilan edilmesi için baskı yapan Francis, kilisenin dijital çağın vaatlerini ve tehlikelerini ele alırken genç Katolikleri inanca çekmek için onun gibi birine ihtiyaç duyduğuna inanıyordu:

“Carlo, iletişim, reklam ve sosyal ağların tüm mekanizmasının bizi uyuşturmak, tüketiciliğe bağımlı hale getirmek ve piyasadaki en son ürünleri satın almaya zorlamak için kullanılabileceğinin çok iyi farkındaydı. Ancak o, yeni iletişim teknolojisini İncil'i yaymak, değerleri ve güzelliği iletmek için nasıl kullanacağını biliyordu.”

Leo bu davayı devraldı ve teknolojinin, özellikle de yapay zekanın, insanlığın karşı karşıya olduğu başlıca zorluklardan biri olduğunu belirtti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

