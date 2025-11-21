Pakistan'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhva eyaletinde, terörizme karşı mücadele eden bir komite ofisine yönelik düzenlenen silahlı saldırı ve ardından çıkan çatışma kanlı bir bilançoyla sonuçlandı.

Pakistan'ın Geo News kanalına göre, eyaletin Bannu bölgesinde Pakistan Talibanı'na (TTP) karşı kurulan "barış komitelerinin" bir ofisinin hedef alındığı saldırı gerçekleşti. Saldırının ardından çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 7 komite üyesi hayatını kaybetti ve 1 kişi de yaralandı. Yetkililer, saldırının "teröristler" tarafından düzenlendiğini ifade etti.

Pakistan devlet radyosunun haberine göre, Başbakan Şahbaz Şerif, TTP'nin düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı ve sorumluların adalet önüne getirilmesi çağrısı yaptı.

Samsun’da korkunç olay! İnşaatta darbedilen işçi beyin kanaması geçirdi

PAKİSTAN'DA TERÖR

Ülkede silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Pakistan, TTP'nin saldırılarını Afganistan'dan organize ettiğini iddia ederken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini talep ediyor.