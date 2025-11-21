Pakistan'da fabrikada patlama: 18 kişi öldü

Pakistan'da fabrikada patlama: 18 kişi öldü
Yayınlanma:
Pakistan'da tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 18 kişinin yaşamını yitirdi.

Pakistan'da gaz sızıntısı sonucu tutkal fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemeler göre 18 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı var.

pakistanda-tutkal-fabrikasinda-patlama-1026836-304709-1.jpg

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Faisalabad kentinde yer alan bir tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

pakistanda-tutkal-fabrikasinda-patlama-1026838-304709-1.jpg

Patlamanın şiddetiyle fabrikanın çöktüğü görüldü. Patlamada, fabrikanın çevresinde bulunan binaların da ağır hasar aldığı kaydedildi.

pakistanda-tutkal-fabrikasinda-patlama-1026839-304709-1.jpg

FABRİKA SAHİBİ KAÇTI

Patlamanın ardından fabrika sahibinin kaçtığı öğrenildi. Polis kaçan patronu yakalamak için çalışma başlattı.

Pakistan'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybettiPakistan'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında fabrika müdürünün ise gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

