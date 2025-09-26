Pakistan ve Rusya’dan ortak askeri tatbikat

Pakistan ve Rusya’dan ortak askeri tatbikat
Yayınlanma:
Pakistan ve Rusya silahlı kuvvetleri, terörle mücadele alanında ortak tatbikat düzenledi.

Pakistan ve Rusya silahlı kuvvetleri, terörle mücadele alanında ortak askeri tatbikat düzenledi. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, “Druzhba-VIII” adı verilen tatbikat 15 Eylül’de başladı ve yarın sona erecek.

EĞİTİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tatbikatın açılış törenine Pakistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı başkanlık ederken, Rusya’dan da üst düzey askeri yetkililer katıldı. Ortak tatbikat kapsamında iki ülke askerleri insansız hava aracı (İHA) kullanımı, meskun mahal çatışması ve el yapımı patlayıcı düzeneklerine karşı mücadele gibi kritik alanlarda eğitimler gerçekleştirdi.

pakistan-2.jpg

ISPR açıklamasında, tatbikatın amacının terörle mücadele operasyonlarında uygulanan prosedür ve tekniklerin geliştirilmesi, karşılıklı deneyim paylaşımı ve iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin güçlendirilmesi olduğu vurgulandı.

ABD basınından dünyayı sarsacak iddia: Rusya Çin ordusunu Tayvan'ı işgale hazırlıyorABD basınından dünyayı sarsacak iddia: Rusya Çin ordusunu Tayvan'ı işgale hazırlıyor

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Dünya
Taşkınlık çıkaran yolcuya şok: Koltuğa bağlayıp kafasına poşet geçirdiler
Taşkınlık çıkaran yolcuya şok: Koltuğa bağlayıp kafasına poşet geçirdiler
KKTC'de başörtüsü provokasyonu
KKTC'de başörtüsü provokasyonu
Son Dakika | Netanyahu'ya BM Genel Kurulu'nda protesto: Salon tamamen boşaldı
Son Dakika | Netanyahu'ya BM Genel Kurulu'nda protesto: Salon tamamen boşaldı