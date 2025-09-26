Pakistan ve Rusya’dan ortak askeri tatbikat

Pakistan ve Rusya silahlı kuvvetleri, terörle mücadele alanında ortak askeri tatbikat düzenledi. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, “Druzhba-VIII” adı verilen tatbikat 15 Eylül’de başladı ve yarın sona erecek.

EĞİTİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tatbikatın açılış törenine Pakistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı başkanlık ederken, Rusya’dan da üst düzey askeri yetkililer katıldı. Ortak tatbikat kapsamında iki ülke askerleri insansız hava aracı (İHA) kullanımı, meskun mahal çatışması ve el yapımı patlayıcı düzeneklerine karşı mücadele gibi kritik alanlarda eğitimler gerçekleştirdi.

ISPR açıklamasında, tatbikatın amacının terörle mücadele operasyonlarında uygulanan prosedür ve tekniklerin geliştirilmesi, karşılıklı deneyim paylaşımı ve iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin güçlendirilmesi olduğu vurgulandı.

ABD basınından dünyayı sarsacak iddia: Rusya Çin ordusunu Tayvan'ı işgale hazırlıyor