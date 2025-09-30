Oturduğu yerden 128 bin kişiyi 5.5 milyar dolandırdı

"Tanrıça" olma hayalleri kuran Yadi Zhang ya da Zhimin Qian, tek seferde yapılan en büyük hırsızlık olayına adını yazdırdı.

Qian, on binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra İngiltere'ye kaçtı. Burada yakalanan Qian'ın hesaplarında el konulan Bitcoin'ler tarihin en büyük kripto dolandırıcılığı olarak tescillendi.

OTURDUĞU YERDEN 128 BİN KİŞİYİ 5.5 MİLYAR DOLANDIRDI

Yadi Zhang olarak da bilinen Zhimin Qian, 2017 yılında Çin'de 128.000 yatırımcıyı dolandırdıktan ve paralarını kripto paraya çevirdikten sonra İngiltere'ye kaçtı. Kripto para biriminin değeri o dönemde 1,4 milyar sterlin iken, şu anda değeri 5 milyar sterlinin üzerine çıktı.

Qian'ın ele geçirdiği miktarın, dünya çapında kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen en büyük Bitcoin olduğu ve aynı zamanda şimdiye kadar tek seferde gerçekleştirilen en büyük hırsızlık olduğu düşünülüyor . Qian, yıllarca firarda kaldıktan sonra geçen yıl nisan ayında tutuklanmıştı.

Polis ilk olarak 31 Ekim 2018'de Kuzey Londra'daki Hampstead Heath yakınlarındaki 5 milyon sterlin değerindeki altı yatak odalı kiralık evine baskın düzenledi .

Ancak araştırmacıların dijital cüzdanlarda 61.000'den fazla Bitcoin keşfetmesi iki buçuk yıl daha sürdü. Bu, dünyadaki en büyük kripto para ele geçirmelerinden biriydi.

Qian, Southwark Crown Mahkemesi'nde yargılanacaktı ancak 23 Nisan 2024 tarihinde veya öncesinde suç teşkil eden mala sahip olma ve suç teşkil eden malları devretme suçlamalarını kabul etti.

SERBEST BIRAKILDI

Qian, Southwark Crown Mahkemesi'ndeki duruşmasının ilk gününde suç malını bulundurma ve transfer etme suçlamalarını kabul etti.

Gözlük takan, kahverengi hırka ve hayvan desenli üst giyen 47 yaşındaki şüpheli, daha sonra görülecek duruşma öncesinde tutuklu yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Financial Times'ın haberine göre, İngiltere polisinin ele geçirdiği dijital günlükte Qian, Dalai Lama tarafından "Reenkarnasyon Tanrıçası" olarak kutsanma arzusunu dile getiriyor.

KRALLIK YÖNETMEK İSTİYORDU

Günlükte ayrıca, "Liberland" olarak bilinen ve yöneteceği krallığa ilişkin planlar da yer alıyor.

Hırvatistan ve Sırbistan arasında Tuna Nehri üzerinde yer alan, 7 kilometrekarelik tanınmayan ve ıssız bir mikro ulusa liderlik etmeyi planlıyordu. Qian'ın diğer planları arasında bir Budist tapınağı, havaalanı ve liman gibi altyapı ve 5 milyon sterlin değerinde bir taç ve asa vardı.

Şimdi servet, İngiliz hükümeti ile Çinli yatırımcılar arasında, servetin kime kalacağı konusunda yaşanan yoğun bir mücadelenin merkezinde yer alıyor. El konulan varlıkların Maliye Bakanı Rachel Reeves tarafından kamu maliyesindeki açığı kapatmak amacıyla tahsis edildiği bildirildi .

Qian , Mart 2014'te kurulan Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology adlı Çin şirketini yönetmek için kolları sıvadı. Şirket, yüzde 300'e varan getiri vaat eden yatırım ürünleri sattı. Ama gerçekte, yatırımcılarının parasını kendi zenginliği için Bitcoin'e aktarıyordu.

Savcı Gillian Jones KC, Yüksek Mahkeme'de devam eden yargılama nedeniyle müsadere davası açma başvurusunda bulunmayacağını söyledi.

Metropolitan Polisi'nin ekonomik ve siber suçlar komuta şefi Will Lyne , Qian'ın suçunu kabul etmesinin "yıllarca süren özverili soruşturmanın" doruk noktası olduğunu söylerken "Bu, İngiltere tarihindeki en büyük kara para aklama vakalarından biri ve küresel çapta en yüksek değerli kripto para davaları arasında yer alıyor." dedi .

DOLANDIRILANLAR TAZMİNAT İSTİYOR

Zhang'ın avukatı, Berkeley Square Solicitors'dan Roger Sahota, "Bayan Zhang bugün suçunu kabul ederek, 2017'den beri tazminat bekleyen yatırımcılara biraz olsun teselli vermeyi ve kripto para değerlerindeki önemli artışın, kayıplarını telafi etmek için yeterli fondan daha fazlasının mevcut olduğu konusunda onları temin etmeyi umuyor." dedi.

Bu karar, 43 yaşındaki asistanı Jian Wen'in 2024 yılında altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından geldi.

Wen, Ekim 2017 ile Ocak 2022 arasında bir kara para aklama suçundan suçlu bulundu.

Söz konusu suçlama, şu anda değeri yaklaşık 12,5 milyon sterlin olan 150 Bitcoin ile ilgiliydi.

Duruşmada Wen'in iddia edilen dolandırıcılıkla bir ilgisi olmadığı ancak paranın kaynağını gizlemek için "paravan kişi" olarak hareket ettiği söylendi.

Paranın bir kısmı kripto para satın almak için kullanılmış ve dizüstü bilgisayarlarla Çin'den kaçırılmıştı.