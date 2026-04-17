Ortadoğu’da barış mı geliyor? Trump’tan İran şartı kabul etti iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Lübnan ile yürütülen müzakerelere ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmaya çok yakın olduklarını belirterek, Tahran yönetiminin daha önce kabul etmediği bazı şartlara artık hazır olduğunu öne sürdü.

'NÜKLEER ŞART KABUL EDİLDİ' İDDİASI

Trump, “İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini belirterek bugüne kadar zenginleştirdiği uranyumu teslim etmeye de razı olduğunu” iddia etti. ABD Başkanı, iki ülkenin pek çok başlıkta uzlaşmaya vardığını ve anlaşmanın tamamlanmasının an meselesi olduğunu söyledi.

Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Pakistan heyeti İran'da

“ANLAŞMA YOKSA SALDIRI VAR”

Trump, anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda çatışmaların yeniden başlayabileceği tehdidini yineleyerek, “İran'la süreç kusursuz şekilde ilerliyor ve yakın bir zamanda bitecek” ifadesini kullandı.

ABD'den açık tehdit: İran seçimini yapacak ya da sonuçlarına katlanacak

LÜBNAN VE HİZBULLAH AÇIKLAMASI

Planlanan ateşkesin Hizbullah’ı da kapsayacağını ve örgütün ateşkes kurallarına uyacağını düşündüğünü dile getiren Trump, “İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi. Umarım Hizbullah bu önemli zamanda iyi davranır. İyi davranırlarsa bu onlar için iyi bir an olacak. Öldürmeler duracak. Sonunda barış olmalı” dedi. ABD Başkanı ayrıca bir ara Lübnan’ı ziyaret edebileceğini de sözlerine ekledi.