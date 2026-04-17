Ortadoğu’da barış mı geliyor? Trump’tan İran şartı kabul etti iddiası

Ortadoğu’da barış mı geliyor? Trump’tan İran şartı kabul etti iddiası
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini ve bugüne kadar zenginleştirdiği uranyumu teslim etmeye razı olduğunu öne sürerek, “İran’la süreç kusursuz şekilde ilerliyor ve yakın bir zamanda bitecek” dedi. Trump ayrıca İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Lübnan ile yürütülen müzakerelere ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmaya çok yakın olduklarını belirterek, Tahran yönetiminin daha önce kabul etmediği bazı şartlara artık hazır olduğunu öne sürdü.

'NÜKLEER ŞART KABUL EDİLDİ' İDDİASI

Trump, “İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini belirterek bugüne kadar zenginleştirdiği uranyumu teslim etmeye de razı olduğunu” iddia etti. ABD Başkanı, iki ülkenin pek çok başlıkta uzlaşmaya vardığını ve anlaşmanın tamamlanmasının an meselesi olduğunu söyledi.

“ANLAŞMA YOKSA SALDIRI VAR”

Trump, anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda çatışmaların yeniden başlayabileceği tehdidini yineleyerek, “İran'la süreç kusursuz şekilde ilerliyor ve yakın bir zamanda bitecek” ifadesini kullandı.

LÜBNAN VE HİZBULLAH AÇIKLAMASI

Planlanan ateşkesin Hizbullah’ı da kapsayacağını ve örgütün ateşkes kurallarına uyacağını düşündüğünü dile getiren Trump, İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi. Umarım Hizbullah bu önemli zamanda iyi davranır. İyi davranırlarsa bu onlar için iyi bir an olacak. Öldürmeler duracak. Sonunda barış olmalı” dedi. ABD Başkanı ayrıca bir ara Lübnan’ı ziyaret edebileceğini de sözlerine ekledi.

