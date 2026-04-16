ABD'den açık tehdit: İran seçimini yapacak ya da sonuçlarına katlanacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon’da yaptığı açıklamada İran’a hem diplomatik hem askeri içerikli sert mesajlar verdi. Hegseth, Tahran yönetiminin barış anlaşmasına yanaşmaması halinde ABD’nin bölgedeki askeri operasyonlara yeniden başlayabileceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Perşembe günü Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında İran’a yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Hegseth, Washington yönetiminin diplomatik çözümden yana olduğunu vurgularken, Tahran’ın bu yönde adım atmaması durumunda askeri seçeneklerin masada olduğunu açıkça dile getirdi.

İncil sandı, film repliği çıktı! Hegseth'in skandal duasına tepki yağdıİncil sandı, film repliği çıktı! Hegseth'in skandal duasına tepki yağdı

İran’a doğrudan seslenen Hegseth, “İran, müreffeh bir gelecek, altın bir köprü seçebilirsin ve umarız ki bunu İran halkı için yaparsın” ifadelerini kullandı. Ancak bu çağrının karşılık bulmaması halinde daha sert adımların atılacağını belirten Hegseth, “Ancak İran yanlış bir seçim yaparsa, abluka ve altyapıya, enerjiye yönelik bombalamalarla karşı karşıya kalacaktır” sözleriyle olası senaryoyu ortaya koydu.

ABD MEDYASINA SERT ELEŞTİRİ

ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığına da değinen Hegseth, bölgedeki Amerikan güçlerinin hazır durumda olduğunu ve gerekli görülmesi halinde muharebe operasyonlarının yeniden başlatılabileceğini ifade etti.

Öte yandan Hegseth, konuşmasında Amerikan medyasına yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Basının yayın dilini sert sözlerle hedef alan Savunma Bakanı, “Medyanın durmadan yayımladığı bu çöp içerik akışını fark etmemek elde değil. Sürekli olumsuz bir yayın dili var. Bazen bazılarınızın aslında hangi tarafta olduğunu anlamak zorlaşıyor. Bu yaptığınız vatanseverlikten çok uzak” dedi.

Hegseth’in açıklamaları, ABD ile İran arasında zaten yüksek seyreden gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ederken, bölgedeki dengelerin önümüzdeki günlerde yeniden şekillenebileceği yorumlarına neden oldu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dünya
Evlilik teklifi aldığı tatilde trajik son: Genç fenomen villada ölü bulundu
Evlilik teklifi aldığı tatilde trajik son: Genç fenomen villada ölü bulundu
Dünyanın tek 7 yıldızlı oteliydi: 24 ayar altın varaklı otel kapatıldı!
Dünyanın tek 7 yıldızlı oteliydi: 24 ayar altın varaklı otel kapatıldı!
Aylık maaş 25 dolar, tekne 30 bin dolar: Strafordan yaptıkları sallarla denize açılıyorlar
Aylık maaş 25 dolar, tekne 30 bin dolar: Strafordan yaptıkları sallarla denize açılıyorlar