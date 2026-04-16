ABD'den açık tehdit: İran seçimini yapacak ya da sonuçlarına katlanacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Perşembe günü Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında İran’a yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Hegseth, Washington yönetiminin diplomatik çözümden yana olduğunu vurgularken, Tahran’ın bu yönde adım atmaması durumunda askeri seçeneklerin masada olduğunu açıkça dile getirdi.

İran’a doğrudan seslenen Hegseth, “İran, müreffeh bir gelecek, altın bir köprü seçebilirsin ve umarız ki bunu İran halkı için yaparsın” ifadelerini kullandı. Ancak bu çağrının karşılık bulmaması halinde daha sert adımların atılacağını belirten Hegseth, “Ancak İran yanlış bir seçim yaparsa, abluka ve altyapıya, enerjiye yönelik bombalamalarla karşı karşıya kalacaktır” sözleriyle olası senaryoyu ortaya koydu.

ABD MEDYASINA SERT ELEŞTİRİ

ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığına da değinen Hegseth, bölgedeki Amerikan güçlerinin hazır durumda olduğunu ve gerekli görülmesi halinde muharebe operasyonlarının yeniden başlatılabileceğini ifade etti.

Öte yandan Hegseth, konuşmasında Amerikan medyasına yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Basının yayın dilini sert sözlerle hedef alan Savunma Bakanı, “Medyanın durmadan yayımladığı bu çöp içerik akışını fark etmemek elde değil. Sürekli olumsuz bir yayın dili var. Bazen bazılarınızın aslında hangi tarafta olduğunu anlamak zorlaşıyor. Bu yaptığınız vatanseverlikten çok uzak” dedi.

Hegseth’in açıklamaları, ABD ile İran arasında zaten yüksek seyreden gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ederken, bölgedeki dengelerin önümüzdeki günlerde yeniden şekillenebileceği yorumlarına neden oldu.