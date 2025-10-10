Orta Doğu'da kritik 'MOSSAD' operasyonu!

Lübnan'da son aylarda en az 32 kişi İsrail’le iş birliği yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

İtalya'da İsrail alarmı: MOSSAD devrede

"HASSAS BİLGİLER MOSSAD'A VERİLDİ"

Fransız AFP ajansına konuşan Lübnanlı bir adli kaynağın aktardığına göre gözaltına alınan kişiler, İsrail ile Hizbullah arasındaki son çatışmalar sırasında 'örgütün üsleri, militanların hareketleri ve lider kadrosuna ilişkin hassas bilgileri' İsrail'deki güvenlik örgütlerine iletti.

İTİRAF ETTİLER

Kimliğinin gizli kalmasını isteyen adli kaynak, bazı şüphelilerin sorgu sırasında İsrail’e bilgi sağladıklarını itiraf ettiklerini öne sürdü. İddialara göre bu bilgiler arasında, Güney Lübnan’daki cephe hatları ile Beyrut’un güney banliyölerindeki 'Hizbullah mevzilerinin konumları' da bulunuyor.

"İLAHİ SANATÇISI" İDDİASI

Cumhuriyet'in, Al Arabiya'dan aktardığına göre, gözaltına alınanlar arasında en dikkat çekici isimlerden biri de Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen bir ilahi sanatçısı (munşid) oldu. Habere göre, 'Muhammed Salih' adlı bu kişi, MOSSAD’a bilgi sızdırmak karşılığında 23 bin dolar (yaklaşık 1 milyon TL) aldığı iddiasıyla tutuklandı.

Kardeşinin, geçmişte İsrail tarafından düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğü öne sürülen Salih, Nisan 2024’te Hizbullah komutanı Hasan Bedir ve oğlu Said Bedir’e yönelik Beyrut’un güneyinde gerçekleşen hava saldırısında, İsrail gizli servisine koordinatları iletmekle suçlanıyor.

"ÖLDÜRÜLEN HİZBULLAH KOMUTANIYLA YAKINDI"

Salih'in ilahi sanatçısı olduğunu reddeden Hizbullah'a yakın bir kaynak, İran medyasına verdiği demeçte, "Şehit olduğu söylenen kardeş aslında eski eşinin kardeşidir. Salih’in, geçen yıl Beyrut’ta öldürülen Hizbullah komutanı Hasan Bedir ile kişisel ilişkisi bulunduğu ise doğrudur" ifadelerine yer verdi.

TAKİP EDİLEN HEDEFLER

Kimliği açıklanmayan bir güvenlik kaynağına göre, sorgulamalarda İsrail’in özellikle, 'Hizbullah üyelerinin kullandığı araç ve motosiklet türleriyle' ilgilendiği tespit edildi. Bu bilgilerin, ateşkes sonrası insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen suikast operasyonlarında kullanıldığı düşünülüyor.

Aynı kaynak, “Hizbullah’ın dışında bazı ajanlar, örgütün askeri ve güvenlik kadrolarını izlemekle görevlendirildi” dedi.

Şüphelilerin ayrıca İsrail’in, silah deposu ya da komuta merkezi olduğuna inandığı binaları ve tesisleri fotoğrafladığı da belirtildi.

ÖRGÜT 'GÜVENLİK ZAFİYETİNİ' KABUL ETTİ

Güney Lübnan merkezli Şii Hizbullah örgütü, İsrail ile bir yılı aşkın süren son çatışmalarda tarihinin en ağır kayıplarını verdi. İsrail ordusunun, Hizbullah’ın üst düzey komutanları ve askeri altyapısını hedef alan operasyonları sonucunda örgüt ağır darbeler aldı.

Hizbullah yetkilileri, çatışmaların ardından 'örgüt içinde güvenlik zafiyeti ve sızmalar yaşandığını' kabul etti. İsrail ordusu, 27 Kasım’da varılan ateşkese karşın, Güney Lübnan’da saldırılarını sürdürüyor. Tel Aviv yönetimi, bu operasyonların Hizbullah militanları ve örgüte ait askeri tesisleri hedef aldığını öne sürüyor.

Son haftalarda, İsrail tarafından Hizbullah hedeflerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların çoğu, 'hareket halindeki motosiklet veya araçlara' yönelik oldu.