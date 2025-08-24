O ülkeden Filistin'e 100 tonluk gıda sevkiyatı

Birleşmiş Milletler’in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) Gazze'deki kıtlığı teyit eden raporunun ardından Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA), sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

100 TONLUK GIDA SEVKİYATI YOLA ÇIKTI

Açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatı üzerine un, hazır yemek, yağ, reçel ile meyvelerden oluşan 100 tonluk yardım paketinin hazırlandığı ve Gazze'ye sevkiyatı için Lahor kentinden havalandığı belirtildi.

İsrail, Filistin'e gıda dahil her türlü insanı yardımların girişini engellemeye devam ediyor. Kanada hükümeti, İsrail'in bu engeline karşın Kanada Silahlı Kuvvetlerine ait "CC-130J Hercules" tipi askeri nakliye uçağıyla Gazze Şeridi'ne yaklaşık 10 bin kilogram yardım malzemesini bölgeye ulaştırdığını açıklamıştı.