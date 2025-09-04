Nijeryalı yetkili Borno’da 15 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü açıkladı

Nijeryalı yetkili Borno’da 15 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü açıkladı
Yayınlanma:
Nijerya Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ehimen Ejodame tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen bir operasyonda terör örgütü olarak nitelendirilen Boko Haram üyesi 15 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen hava operasyonu sonucunda 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame tarafından yapılan yazılı açıklamada, Borno'daki Sambisa Ormanı'nda düzenlenen hava operasyonunda 15 Boko Haram teröristinin öldürüldüğü gelişmesi duyuruldu.

'ÖNEMLİ KAYIPLAR VERDİRİLDİ'

Operasyonda örgütün kilit niteliğindeki önemli yapılarının yok edildiğini belirten Ejodame, teröristlere önemli kayıplar verdirildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri faaliyet gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği terör eylemlerinde on binlerce kişi hayatını kaybetti.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ ETKİLENDİ

Terör örgütü 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

