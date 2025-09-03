Nijerya'da terör suçlarından mahkûm edilenlerin sayısı 775 oldu

Nijerya Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC), ülkede yürütülen 8 aşamalı yargılamalar kapsamında 775 kişinin terörle ilişkili suçlardan mahkûm edildiğini açıkladı.

NCTC Koordinatörü Tümgeneral Adamu Laka, başkent Abuja'da düzenlenen "Batı Afrika ve Sahel'de Ortaya Çıkan Terör Örgütleriyle Mücadele ve Sürdürülebilir Güvenliğin Güçlendirilmesi" konulu bölgesel bir konferansın açılış konuşması kapsamında açıklama yaptı.

775 MAHKÛMİYET KARARI

Terör yargılamalarının Nijerya'nın adalet mekanizmasını işletme kararlılığını gösterdiğine işaret eden Laka, "Şimdiye kadar 8 aşamada yürütülen davalarda 775 mahkûmiyet kararı çıktı. Bu, terörizmin cezasız kalmayacağına dair net bir mesajdır" şeklinde konuştu.

Terörle mücadelede askeri yöntemlerin önemli olduğuna vurgu yapan Laka, kalıcı güvenlik için diyalog ve uzlaşıya ihtiyaç olduğunu söyledi.

‘KÖK NEDENLERİN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR’

Laka, Nijerya'nın terörle mücadelede "devletin tüm kurumlarını ve toplumun tüm kesimlerini" kapsayan bir yaklaşım benimsediğini vurgulayarak, yoksulluk, işsizlik ve dışlanmışlık gibi terörün kök nedenlerinin çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Adamu Laka, Nisan 2024'te Abuja'da düzenlenen Afrika Terörle Mücadele Zirvesi'nde alınan kararlarla NCTC'nin Batı Afrika ve Sahel'de bölgesel mükemmeliyet merkezi ilan edildiğini hatırlattı.

