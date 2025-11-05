Demokrat Parti adayı sosyalist ve Müslüman Zohran Mamdani, New York şehri belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanarak bu göreve gelen ilk Müslüman oldu.

HEM DEMOKRAT HEM CUMHURİYETÇİ ADAYI YENDİ

Mamdani, eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu ikinci kez yenerek, Haziran ayında Demokrat Parti ön seçimlerinde Mamdani'ye yenildikten sonra geri dönüş umutlarını suya düşürdü. Genel seçimlerde, Cuomo ve destekçilerinin baskısına rağmen kampanyasını sonlandırmayı reddeden Cumhuriyetçi Curtis Sliwa da yarışıyordu.

DEMOKRATLAR BÖLÜNMÜŞTÜ

Mamdani'nin zaferi, ulusal Demokratların Başkan Donald Trump'a nasıl karşı çıkacakları konusunda bölünmüş olduğu bir dönemde, Demokrat Parti'nin ilerici kanadının zaferi anlamına geliyor.

TRUMP HEDEF ALMIŞTI

Başkanın kendisi de New Yorklu olan Mamdani'yi “komünist” olarak yanlış bir şekilde alay etmiş ve seçilirse şehri “ele geçireceğini” öne sürmüştü.

SOSYALİST POLİTİKA ÖNERİLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Sonuçlar, New York şehrinin çok ötesinde yankı bulacak ve Mamdani'nin profilini ve platformunu yükseltecek gibi görünüyor. Mamdani'nin platformunda, kira sabitlemesi uygulanan dairelerde yaşayan New Yorkluların kiralarını dondurma, otobüsleri ücretsiz hale getirme ve zenginlere vergi uygulayarak evrensel çocuk bakımı sağlama gibi öneriler yer alıyor.

