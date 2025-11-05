New York Belediye Başkanı belli oldu: Tarihte ilk!

New York Belediye Başkanı belli oldu: Tarihte ilk!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... ABD'nin New York kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerini Demokrat Parti'nin Müslüman ve sosyalist adayı Zohran Mamdani kazandı. Mamdani bu göreve gelen ilk Müslüman oldu.

Demokrat Parti adayı sosyalist ve Müslüman Zohran Mamdani, New York şehri belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanarak bu göreve gelen ilk Müslüman oldu.

HEM DEMOKRAT HEM CUMHURİYETÇİ ADAYI YENDİ

Mamdani, eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu ikinci kez yenerek, Haziran ayında Demokrat Parti ön seçimlerinde Mamdani'ye yenildikten sonra geri dönüş umutlarını suya düşürdü. Genel seçimlerde, Cuomo ve destekçilerinin baskısına rağmen kampanyasını sonlandırmayı reddeden Cumhuriyetçi Curtis Sliwa da yarışıyordu.

DEMOKRATLAR BÖLÜNMÜŞTÜ

Mamdani'nin zaferi, ulusal Demokratların Başkan Donald Trump'a nasıl karşı çıkacakları konusunda bölünmüş olduğu bir dönemde, Demokrat Parti'nin ilerici kanadının zaferi anlamına geliyor.

New York seçimlerinde rekor: Sosyalist aday anketlerde öndeNew York seçimlerinde rekor: Sosyalist aday anketlerde önde

TRUMP HEDEF ALMIŞTI

Başkanın kendisi de New Yorklu olan Mamdani'yi “komünist” olarak yanlış bir şekilde alay etmiş ve seçilirse şehri “ele geçireceğini” öne sürmüştü.

New York'ta Mamdani artık resmen ilk Müslüman adayNew York'ta Mamdani artık resmen ilk Müslüman aday

SOSYALİST POLİTİKA ÖNERİLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Sonuçlar, New York şehrinin çok ötesinde yankı bulacak ve Mamdani'nin profilini ve platformunu yükseltecek gibi görünüyor. Mamdani'nin platformunda, kira sabitlemesi uygulanan dairelerde yaşayan New Yorkluların kiralarını dondurma, otobüsleri ücretsiz hale getirme ve zenginlere vergi uygulayarak evrensel çocuk bakımı sağlama gibi öneriler yer alıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Dünya
Teknoloji devinin Çin hamlesine Beyaz Saray freni
Teknoloji devinin Çin hamlesine Beyaz Saray freni
1,5 milyon Iraklının ölümünün sorumlusuydu Cheney: Bir “savaş hayvanı”
1,5 milyon Iraklının ölümünün sorumlusuydu Cheney: Bir “savaş hayvanı”