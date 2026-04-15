New Jersey’de yük treni raydan çıktı: Kimyasal sızıntı alarmı!

Tonnelle Bulvarı yakınlarında meydana gelen kazanın ardından vagonların birinden çevreye kimyasal madde yayıldığı tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve tehlikeli madde müdahale (Hazmat) ekibi sevk edildi. Uzman ekipler, sızıntının türünü belirlemek ve yayılımı durdurmak için özel koruyucu ekipmanlarla müdahale başlattı.

OTOYOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza ve sızıntı riski nedeniyle bölgedeki ulaşım ağı da felç oldu. Yetkililer, kamu sağlığını korumak amacıyla Route 3 otoyolunu ve kazanın gerçekleştiği bölgeye çıkan tüm çevre yollarını çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, bölgedeki trafik yoğunluğu üst seviyeye ulaştı.

Türkiye'ye dev göç! Akın akın geliyorlar

KONTROL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, sızıntının kontrol altına alınması ve raydan çıkan vagonların kaldırılması için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. Kazanın çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (AA)