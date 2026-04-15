New Jersey’de yük treni raydan çıktı: Kimyasal sızıntı alarmı!

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı North Bergen bölgesinde bir yük treninin raydan çıkması sonucu korku dolu anlar yaşandı. 13 vagonun raydan çıktığı kazada, vagonlardan birinden sızan kimyasal madde nedeniyle bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Tonnelle Bulvarı yakınlarında meydana gelen kazanın ardından vagonların birinden çevreye kimyasal madde yayıldığı tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve tehlikeli madde müdahale (Hazmat) ekibi sevk edildi. Uzman ekipler, sızıntının türünü belirlemek ve yayılımı durdurmak için özel koruyucu ekipmanlarla müdahale başlattı.

OTOYOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza ve sızıntı riski nedeniyle bölgedeki ulaşım ağı da felç oldu. Yetkililer, kamu sağlığını korumak amacıyla Route 3 otoyolunu ve kazanın gerçekleştiği bölgeye çıkan tüm çevre yollarını çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, bölgedeki trafik yoğunluğu üst seviyeye ulaştı.

KONTROL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, sızıntının kontrol altına alınması ve raydan çıkan vagonların kaldırılması için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. Kazanın çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

