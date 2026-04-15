Fransa’dan hem destek hem eleştiri: İsrail dostumuz ama...

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Fransa Ulusal Meclisi’nde yaptığı konuşmada İsrail’in Ortadoğu’daki askeri ve siyasi adımlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Barrot, Fransa’nın İsrail’in güvenliğini desteklediğini ve İsrail halkını “dost” olarak gördüğünü vurgularken, Tel Aviv yönetiminin uluslararası hukuka aykırı politikalarına karşı açık bir tutum sergilediklerini ifade etti.

İsrail’in özellikle Gazze’ye yönelik insani yardım akışını engelleyen uygulamalarına ve Lübnan’daki saldırılarına dikkat çeken Barrot, 8 Nisan’da gerçekleştirilen operasyonların yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını hatırlattı. Batı Şeria’da ise yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin hız kazandığını ve şiddet olaylarının cezasız kaldığını belirten Fransız Bakan, İsrail hükümetinin bölgede “kabul edilemez bir mali abluka” uyguladığını söyledi.

YAPTIRIMLARI OLACAK

Barrot, bu gelişmeler karşısında Fransa’nın hem ulusal düzeyde hem de Avrupa Birliği çerçevesinde yaptırım adımları attığını kaydetti. Ancak aşırıcı Yahudi yerleşimcilere yönelik üçüncü yaptırım paketinin, Avrupa Birliği içinde oy birliği sağlanamaması nedeniyle engellendiğini belirtti. Paris yönetiminin, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın gözden geçirilmesi dahil farklı diplomatik araçları da değerlendirdiği ifade edildi.

"FRANSA SÜRECE DAHİL OLMASIN"

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter’in Fransa’yı Lübnan-İsrail müzakerelerinde “gereksiz” olarak nitelendiren açıklamalarına doğrudan yanıt vermekten kaçındı. Leiter, ABD’de yaptığı açıklamada Fransa’nın sürece dahil olmasının istenmediğini belirtmiş ve Paris’in bölgede “olumlu bir etkisi olmadığını” öne sürmüştü.